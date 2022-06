Der Flugverkehr nimmt nach der corona-bedingten Flaute wieder Fahrt auf, nachdem beispielsweise die Lufthansa erwägt, sogar den A380 wieder in Dienst zu stellen. Dennoch lautet bei vielen Fluglinien auf der Langstrecke das Credo, sich von den vierstrahligen Maschinen zu verabschieden und die kleineren, effizienteren, zweistrahligen Maschinen einzusetzen. Das bedeutet, dass die Fluglinien mit dem A350, Boeing 787 „Dreamliner“ und der Boeing 777-X planen. Doch Boeing hat sich sicherheitstechnisch in der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert und kann aktuell nicht wirklich liefern. Beim Dreamliner will die US-Luftfahrtbehörde FAA jedes einzelne Flugzeug abnehmen, nachdem große Versäumnisse bei der Sicherheit aufgedeckt wurden und zwei schreckliche Abstürze bei dem Muster 737 Max zu beklagen waren. Auch bei der 777 X gibt es eine lange Verzögerung bei der Inbetriebnahme.

Zum Chart

Das All Time High markierte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Anfang März 2019 bei 391,76 USD. Die beiden Abstürze der 737 Max und die der Corona-Pandemie folgenden Einschränkungen im Reiseverkehr nagten am Kurs von Boeing. Im März 2020 fiel der Boeing Kurs wie ein Stein auf das partielle Tief bei 83,16 USD. Die Erholung erfolgte wenig dynamisch und mittlerweile ist der Kurs auf das Niveau vom März 2020 zurückgegangen. Der Support im Bereich 80,00 bis 92,44 USD hat im März 2020 gehalten und sollte auch aktuell als Richtwert dienen. Das bedeutet nicht, dass der Akteinkurs in einer drohenden Stagflation nicht noch weiter sinken könnte, aber die Pandemie hat die Luftfahrtkonzerne schon sehr weit an den Rand gedrückt. In einem möglichen Szenario ist in der aktuellen Marktsituation ein plötzlicher Kursausschlag nach oben auch sehr schwer denkbar. Auch der Schlusskurs bei 136,80 USD liegt in der mittleren Range des Inline-Bereichs.