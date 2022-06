München (ots) -



"Viele Verbraucher*innen müssen aufgrund der Inflation ihr Konto überziehen" ,sagt Dr. Stefan Eckhardt, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Wenn es absehbarist, dass Verbraucher*innen den Dispo nicht zügig wieder ausgleichen, ist einRatenkredit die bessere Wahl."Durch Umschuldung könnten Verbraucher*innen 1,5 Mrd. Euro im Jahr sparenVerbraucher*innen, die im vergangenen Jahr ihr Girokonto mit einem Ratenkreditbei CHECK24 ausgeglichen haben, zahlten dafür einen durchschnittlichen Zinssatzvon nur 4,14 Prozent eff. p. a.3) Dadurch sparten sie mehr als die Hälfte imVergleich zu den Dispozinsen. Für einen Überziehungskredit fallen im Schnitt9,43 Prozent Zinsen an.4)Im April 2022 waren laut Bundesbank die privaten Haushalte in Deutschland mit28,44 Mrd. Euro an revolvierenden Krediten und Überziehungskreditenverschuldet.5) Würden alle Verbraucher*innen auf einen günstigeren Ratenkreditsetzen, könnten sie so 1,5 Mrd. Euro im Jahr sparen.Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- und BankfilialeSeit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die vollständig digitale Aufnahme einesRatenkredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken desKreditvertrags an die Bank sind nicht mehr nötig. Auch die Identitätsprüfunggeschieht von zu Hause aus, per digitalem Ident-Verfahren - das ist nicht nurbequem, sondern auch sicher.Über 300 CHECK24-Kreditexpert*innen beraten bei Fragen rund um den digitalenKreditabschlussBei allen Fragen zu Konsumentenkrediten beraten über 300CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oderE-Mail.1)Quelle: YouGov. Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage derYouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.047 Personen zwischendem 3.6.2022 und 6.6.2022 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Basis Netto: AlleBefragten (2.047).2)Bezogen auf 69,41 Einwohner*innen über 18 Jahre; Quelle: https://ots.de/sXv4oI3)Basis: alle 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Ratenkredite mitVerwendungszweck "Ausgleich Dispo" oder zur freien Verwendung4)Quelle: https://www.test.de/Girokonten-Dispozinsen-4586765-0/ [abgerufen am3.6.2022]5)Neugeschäftsvolumina Banken DE / Revolvierende Kredite und Überziehungskreditean private Haushalte (SUD 212)