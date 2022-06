Mietwagen im Mai 2022 um 48,7 % teurer als im Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots) - Mietwagen verteuern sich in Deutschland zunehmend. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, erhöhten sich die Preise für

Mietwagen in Deutschland im Mai 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 48,7 %. Zum

Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt sind im gleichen Zeitraum um 7,9 %

gestiegen.



Überdurchschnittliche Preisanstiege bei Mietwagen sind bereits seit Längerem zu

beobachten: Insbesondere seit Mai 2021 müssen die privaten Haushalte für das

Mieten von Kraftfahrzeugen in Deutschland zweistellige Teuerungsraten hinnehmen.