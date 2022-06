ExpressVPN verlässt Indien angesichts der neuen Anti-Privatsphäre-Gesetze

Britische Jungferninseln (ots) - Angesichts der neuen Gesetze, die in Indien für

VPNs eingeführt werden, kündigte ExpressVPN an, dass das Unternehmen seine in

Indien ansässigen VPN-Server abgeschaltet hat.



Harold Li, Vizepräsident von ExpressVPN, sagt: "Mit dem kürzlich in Indien

eingeführten Datengesetz, das alle VPN-Anbieter dazu verpflichtet, Nutzerdaten

mindestens fünf Jahre lang zu speichern, hat ExpressVPN die direkte Entscheidung

getroffen, unsere Server in Indien abzuschalten. Wir lehnen es ab, die Daten

unserer Nutzer zu gefährden.