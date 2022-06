Kambodscha, ein Volk, das aus der Asche auferstanden ist, ruft zum Aufbau einer Nation auf, um den einen Ort zu retten, den wir Heimat nennen

Phnom Penh, Kambodscha (ots/PRNewswire) - Angesichts bewaffneter Konflikte in

der ganzen Welt spricht der Premierminister von Kambodscha, Samdech Hun Sen, im

Namen einer Nation, die sich aus der Asche unsäglicher Kämpfe erhoben hat:

"Kambodscha weint um die vielen Menschen, die leiden. Wir können nicht den Krieg

wählen, um den Krieg zu beenden. Wir müssen in unseren Bemühungen, zu wachsen

und eine bessere Zukunft anzustreben, unerschütterlich bleiben."



"Eine bessere Zukunft wohnt in einer gesunden Umwelt. Der Klimawandel steht im

Mittelpunkt des einzigen Kampfes, den es zu führen und zu gewinnen gilt", sagt

Say Samal, Umweltminister von Kambodscha. Der Aufbau von Nationen und der Kampf

gegen die globale Erwärmung sind mühsame Aufgaben, die gemeinsam angegangen

werden müssen. "Kambodscha hat einen Boden bestellt, der mit dem Blut zahlloser

Unschuldiger verdunkelt wurde, um zu einem wirtschaftlichen Vorreiter in

Südostasien zu werden. Im Frieden haben wir Wohlstand gefunden, und im Wohlstand

haben wir die Entschlossenheit gefunden, den Klimawandel zu bekämpfen, den einen

Feind, der uns alle bedroht."