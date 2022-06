… so kann er was erzählen,

Drum nehm ich meinen Stock und Hut

Und tät das Reisen wählen.



Das schrieb schon der Schriftsteller Matthias Claudius (1740-1815), dessen bekanntestes Werk, neben dem eben zitierten Reise-Gedicht, das Abendlied Der Mond ist aufgegangen ist. Und die Deutschen reisen gerne! Im Jahr 2019 war die Zahl der deutschen Reisenden mit 55 Millionen so hoch wie nie zuvor und die Reiseausgaben beliefen sich in diesem Jahr auf rund €73.1 Milliarden. Tourismus ist aber nicht nur Vergnügen, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Etwa 2.92 Milliarden Berufstätige sind in Deutschland in der Tourismusbranche beschäftigt, was einem Anteil von 6.8% entspricht. Der Sektor sorgt zudem für eine Bruttowertschöpfung von €105.3 Milliarden und hat damit einen Anteil von 3.9% an der deutschen Gesamtwirtschaft – und zwar einen höheren als etwa Maschinenbau oder Einzelhandel.



So eine Reise will natürlich gebucht und organisiert werden und genau darauf haben sich die folgenden Unternehmen aus unserem Tech33-Paket spezialisiert.



Das HKCM-TECH33-Aktienpaket.



Airbnb

Der Name dieses online Portals zur Buchung und Vermietung von Unterkünften ist eine Wortverschmelzung aus ...

