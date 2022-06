Leiden der Nordex-Aktionäre findet kein Ende

Was die aktuell laufende Stabilisierung des Deutschen Aktienindex auf niedrigem Niveau wert ist, dürfte sich erst heute Nachmittag zeigen, wenn die Investoren an der Wall Street wieder ins Geschehen eingreifen. Noch sehen die Indikationen dafür sehr gut aus, aber dieses Bild hat sich in den vergangenen Wochen schon kurz nach Handelseröffnung schnell wieder gedreht. Den Anlegern dort dürfte die fast schon historische Zinserhöhung von 75 Basispunkten der Fed aus der vergangenen Woche immer noch Kopfzerbrechen bereiten und es besteht das Risiko, dass deshalb noch viele Portfolios an die sich rasant verschlechternden Rahmenbedingungen angepasst werden müssen. Und darunter dürften vor allem Risikopapiere wie Technologieaktien weiter leiden. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.