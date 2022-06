Studie Maschinen- und Anlagenbau lässt im Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie noch Potenzial liegen / Nur jedes vierte Unternehmen sieht sich als grünen Vorreiter

Köngen (ots) - Neun von zehn Unternehmen aus Deutschlands zweitgrößtem

Industriezweig verfügen laut der aktuellen Studie "Green Transformation im

Maschinen- und Anlagenbau" noch über ökologische Potenziale. Und obwohl in den

Führungsetagen Einigkeit darüber herrscht, dass eine grüne Zukunft den

geschäftlichen Erfolg sichert, sehen sich nur 23 Prozent der Befragten als

Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Für die Studie hat die Unternehmensberatung

Staufen mehr als 150 Unternehmen aus dem deutschen Maschinen- und Anlagenbau

befragt.



"Die Unternehmen stehen noch ganz am Anfang ihrer Möglichkeiten. Aber die Zeit

drängt. Lieferketten-Probleme und hohe Energiepreise erhöhen den Druck,

nachhaltiger und ressourceneffizienter zu arbeiten", sagt Dr. Björn Falk,

Branchenmanager Maschinenbau bei der Staufen AG. Im Zuge der aktuellen Krise

stiegen die Kosten branchenweit. Aber gerade das Spannungsfeld Ökologie und

Ökonomie "bietet noch viel Optimierungspotenzial, um grüne Ziele zu erreichen,

die sich auch wirtschaftlich rechnen."