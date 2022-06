Lebensmittelverschwendung Studie zeigt stark gestiegenes Verbraucherbewusstsein seit Beginn der Pandemie (FOTO)

Berlin (ots) - Das Problembewusstsein für Lebensmittelverschwendung hat sich bei

Verbrauchern in Deutschland und weltweit in den vergangenen zwei Jahren mehr als

verdoppelt - getrieben vor allem durch steigende Lebensmittelpreise und

Nachhaltigkeitsbedenken. Fast drei Viertel (73 Prozent) der deutschen

Verbraucher sind sich der Lebensmittelverschwendung in ihrem Haushalt bewusst,

im Vergleich zu 34 Prozent vor der Corona-Pandemie. Dieser Trend zeigt sich auch

bei Verbrauchern weltweit. Das geht aus der neuen Studie des Capgemini Research

Institute " Reflect. Rethink. Reconsider. Why food waste is everybody's problem

(https://www.capgemini.com/de-de/research/food-waste/) " hervor. Für die Studie

wurden weltweit 10.000 Verbraucher sowie Führungskräfte in 1.000 Unternehmen aus

der Lebensmittelproduktion und dem Einzelhandel befragt.



Verbraucher suchen zunehmend nach Möglichkeiten, ihre Lebensmittelabfälle zu

reduzieren. Die Suchen in sozialen Medien, wie die Lebensdauer von Lebensmitteln

verlängert werden kann, haben weltweit im Vergleich zum Vorjahr um 80 Prozent

zugenommen. Dazu motiviert werden Verbraucher vor allem durch die hohen

Lebensmittelpreise (56 Prozent) sowie Besorgnis über den Welthunger (52 Prozent)

und den Klimawandel (51 Prozent).