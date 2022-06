Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) in einer intakten Abwärtsbewegung. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie von Siemens Healthineers scheiterte am 04. Januar 2022 am Allzeithoch bei 67,60 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einer starken Abwärtsbewegung. Nach dem Tief 48,80 EUR vom 02. Mai 2022 deutete sich ein Boden an. Am 31. Mai 2022 eröffnete die Aktie über der Widerstandszone zwischen 57,40 EUR und 57,48 EUR. Aber dieser Ausbruchsversuch wurde radikal abverkauft. Am Mittwoch fiel der Wert unter die Unterstützungszone zwischen 49,98 EUR und 48,52 EUR. Inzwischen hat sich der Wert darunter etabliert.