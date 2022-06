Berlin Heals Holding AG erhält weitere Finanzierung

Zug, Schweiz, 21. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Die Berlin Heals Holding AG (Berlin Heals), ein Schweizer MedTech-Unternehmen, welches eine völlig neuartige und bahnbrechende Methode für die Therapie der Herzinsuffizienz entwickelt und bereits erfolgreich an Patienten getestet hat, informiert, dass das Unternehmen im Rahmen einer Kapitalerhöhung (erster Teil der Serie A-Investment, mit Lead-Investor) zusätzliche 5 Mio. CHF an Investorengeldern eingeworben hat. Das Vertrauen in die Berlin Heals ist somit bei den bestehenden Investoren (Privatinvestoren und VC's) ungebrochen.

Die Kapitalerhöhung erfolgte, nachdem die in einer - bereits veröffentlichten - Pilotstudie gewonnenen Daten den beispiellosen Anwendungserfolg der patentierten Technologie bei dilatativer Kardiomyopathie bestätigten. Bisher wurden rund CHF 30 Millionen in die Entwicklung des neuen Implantates und in die Zertifizierung investiert. Die neu zugeflossenen Mittel wird Berlin Heals für die CE-Zertifizierung und für die bereits angelaufene Early Feasibility Study in den USA einsetzen. Erklärtes Ziel des Unternehmens ist es, im Jahr 2023 die CE-Zertifizierung für ihr Produkt zu erhalten und die europäische Vermarktung zu starten.