Hamburg (ots) - Cashback-Nutzer sind Schnäppchenjäger, mehr als 60 Prozent

zielen vor allem auf günstige Angebote ab. 53 Prozent greifen zu, um preiswert

neue Marken auszuprobieren. Der Cashback-Markt steht vor einem weiteren Boom,

wie Marktanalysen von Etvas zeigen. Davon profitieren Handel und Banken

gleichermaßen.



Cashback-Programme sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Die Möglichkeit, im

Shop mit Karte zu zahlen und automatisch Bargeld auf dem Bankkonto erstattet zu

bekommen, finden vor allem jüngere Kunden bis 40 Jahre attraktiv. Denn es

ermöglicht ihnen, die Geldprämie flexibel einzusetzen. Eine Marktanalyse von

Etvas, dem Spezialisten für Zusatz-Services, zeigt, dass 70 Prozent der Nutzer

gezielt an solchen Programmen teilnehmen, um Geld zu sparen. "In Deutschland

sind Verbraucher im internationalen Vergleich sehr preissensibel", sagt Sören

Timm, Co-Geschäftsführer von Etvas. "Mit Cashback haben sie die Gelegenheit,

Schnäppchen zu machen, neue Shops und teurere Marken auszuprobieren. Unsere

Studie Mehrwert-Services 2022 zeigt, dass gerade Bankkunden ein hohes Interesse

an Produkten und Services der Ökosysteme Sicherheit, Wohnen und Mobilität

haben."





Jeder Händler kann Cashback anbietenHändlern kommt dabei zugute, dass in Deutschland beim Online-Shopping und an derLadenkasse immer häufiger mit Karte gezahlt wird. Sören Timm: "Vor allem beiEinkäufen mit mehr als 50 Euro Warenwert greifen die Kunden heute zur Girokarteoder zur Kreditkarte." Mit dem passenden Cashback-Programm werden dieBezahlkarten zur Bonuskarte, die zu größeren Warenkörben und Umsatzsteigerungenführen, zeigt die Analyse. Sören Timm: "Jeder Händler kann von Cashbackprofitieren, es gibt in Deutschland keine Ausnahmen."Händler und Banken als neue Cashback-PartnerDie zunehmende Digitalisierung rückt dabei das direkte Zusammenspiel vonHändlern und Banken in den Fokus. "In Zeiten, in denen immer mehr Filialengeschlossen werden, müssen sich Finanzinstitute etwas einfallen lassen, umKunden zu binden", sagt Co-CEO Timm. Bereits 60 Prozent der befragtenFinanzinstitute sagen in einer Etvas-Studie deshalb, dass der Aufbau einesÖkosystems neben ihrem Kerngeschäft eine sehr große Bedeutung hat. "DieEinbindung von Cashback-Aktionen in das Bankportal bringt beiden Seiten enormeVorteile", so Sören Timm. "Die Banken schaffen Kundenerlebnisse im Alltag, mitdenen sie ihre Relevanz und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Die Händler machenKartenzahlung attraktiver, vergrößern ihren Umsatz und profitieren bei denAktionen von dem großen Vertrauen, das Banken als langjährigen Markenentgegengebracht wird."Als digitaler B2B2C-Marktplatz für Zusatz-Services ermöglicht Etvas Händlern undBanken dieses Zusammenspiel bei Cashback-Aktionen und sorgt mit seinerWhitelabel-Lösung für einen schnellen Markteintritt seiner Geschäftspartner.Über Etvas ( http://www.etvas.com )Etvas ist ein digitaler B2B2C-Marktplatz für Zusatz-Services, mit denen Bankenund Versicherungen digitale Ökosysteme betreiben, die ihre Dienstleistungenaufwerten und die Kundenloyalität erhöhen. Zusätzliche Angebote werden je nachAnforderungsprofil konfiguriert und zur Verfügung gestellt. Anhand derFinanztransaktionsdaten der Kunden können Services KI-gesteuert undvollautomatisiert angeboten werden. Die Plattform wird als Whitelabel-Lösungangeboten und kann über eine einfache API-Schnittstelle innerhalb weniger Tagein Apps und Webseiten von Banken und Versicherungen integriert werden.Etvas wurde von Ilie Ghiciuc und Sören Timm im Dezember 2019 gegründet. IlieGhiciuc verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung als CTO und IT-Unternehmer.Bereits während seines Studiums hat er das niederländischeIdeal-Payment-Protokoll mitentwickelt. Sören Timm hat seit über 20 JahrenFührungspositionen im Finanzdienstleistungsbereich inne. Bei der Royal Bank ofScotland war er mitverantwortlich für das Großkundengeschäft und im erweitertenVorstand der GE Money Bank kümmerte er sich um das Produktmanagement. Für dieenglische CPP Group baute er zudem als Managing Director und Country CEO denBereich Zusatzservices für Sicherheitsprodukte auf.Pressekontakt:Sören TimmSpecksaalredder 6d22397 HamburgTel.: +49 (0) 172 412 14 41E-Mail: mailto:soeren@etvas.comcorpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: mailto:claudia.thoering@corpnewsmedia.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/157262/5253127OTS: Etvas GmbH