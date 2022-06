Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Egal ob Volksbank im ländlichen Raum Ostdeutschlands,Sparkasse in der westdeutschen Großstadt oder bundesweit tätige Privatbank: JedeArt Finanzinstitut kann nach wie vor erfolgreich am Markt agieren - selbst inder momentan gesamtwirtschaftlich schwierigen Phase. Der Erfolg hängt nicht vonGröße, Lage oder geschäftlichem Schwerpunkt ab. Entscheidend ist, wie bei jedemUnternehmen, vielmehr ein gutes und solides Wirtschaften. Das zeigt die aktuelleAusgabe des Bankenchecks der auf Finanzdienstleister spezialisiertenUnternehmensberatung Cofinpro.Exakt 1.403 Finanzinstitute hat Cofinpro für den Bankencheck 2022 unter die Lupegenommen und eine Analyse mit derzeit 720.000 Datenpunkten und über 100.000Auswertungen in Kennzahlen erstellt. Untersuchungszeitraum waren die Jahre 2016bis 2020 - für einen späteren Zeitraum fehlen noch die abschließenden Zahlen derBanken. "Daraus entstanden ist ein in Deutschland einzigartiger Datenwürfel mitdetaillierten Auswertungen zu zentralen KPIs für jedes in Deutschland ansässigeInstitut", erklärt Gerald Prior, Vorstand von Cofinpro. "Unsere Leitfrage dabei:Welche Bank würde ich aus Unternehmersicht als vollhaftender Bankier gernebetreiben? Darauf kann jeder Leser in diesem einfach zu bedienenden Web-Werkzeugeine Antwort finden."Die vier zentralen Ergebnisse des Bankenchecks 2022 lauten:1. Über alle Institute hinweg haben sich Eigenkapitalquote (minus 5%) undBilanzsummenrentabilität (minus 12%) im ersten Jahr der Pandemieverschlechtert. "2020 war kein Jahr, um Rücklagen undBilanzsummenrentabilität zu steigern", erklärt Prior. Andere KPIs dagegenhaben sich verbessert. So sind die Cost Income Ratio und das operativeErgebnis je Mitarbeiter gestiegen. Der Grund dafür: Die Banken konntenkräftig sparen, weil sie Filialen geschlossen und Mitarbeiter ins Homeofficegeschickt haben. Dies zeigt sich insbesondere bei den großen Instituten. DerCofinpro-Vorstand: "Spannend wird hier der Blick auf die kommenden Jahre.Dann wird sich zeigen, ob dies nur ein kurzfristiges Ergebnis ist oder dieseKPIs sich langfristig im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit verbessern."2. Ein Trend, der sich auch in den jüngsten Geschäftsberichten fortsetzt: Diegenossenschaftliche Finanzgruppe wirtschaftet erfolgreicher als dieSparkassen-Finanzgruppe. Das gilt vor allem für die Cost Income Ratio und dasoperative Ergebnis je Mitarbeiter. Eine Ursache: Kostenstrukturen bei denSparkassen sind im Schnitt höher als bei den Genossenschaften.3. Privat- und Geschäftsbanken sowie systemrelevante Institute verzeichnen