Angst vor Rezession trübt die Stimmung

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche trotz zeitweiliger Stabilisierungsversuche erneut Einbußen hinnehmen müssen. Vor allem die hohe Inflation und steigende Zinsen belasteten die Märkte. In Verbindung mit einigen schwach ausgefallenen Konjunkturdaten ließen sie die Furcht vieler Anleger vor einer Rezession wachsen. In der vergangenen Woche drückte neben der von etlichen Marktteilnehmern erwarteten Anhebung der Zinsen in den USA um 0,75 Prozentpunkte vor allem die überraschende Zinserhöhung der schweizerischen Notenbank um 0,5 Prozentpunkte auf die Stimmung. Für zusätzlichen Druck sorgten die Drosselungen russischer Gaslieferungen, die Angst vor einem kompletten Lieferstopp mit erheblich negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft wuchs. Am vergangenen Freitag, dem großen Verfallstag an den Terminbörsen, legten die Kurse zwar wieder zu, allerdings sah darin kaum ein Beobachter eine Trendwende. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.