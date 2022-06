Der MMD-lndex Stiftung verlor auch im fünften Monat in Folge mit -1,04%. In 2022 summierten sich die Verluste damit insgesamt auf -6,79%.

In 2022 lagen die Performancewerte zwischen -14,58% und -1,42%.

Im Mai setzten die weltweiten Anleihekurse den Abwärtstrend weiter fort. Ausschlaggebend dafür waren weiterhin die anziehende Inflation und die darauf mit Zinsanhebungen reagierenden Zentralbanken. Bei diesen rückt daher auch die Bekämpfung der Inflation langsam wieder in den Fokus und ersetzt die bisherige Zielsetzung der Unterstützung der Wirtschaftsaktivitäten. Ende Mai verkündete auch die zurückhaltend agierende EZB den graduellen Anstieg des Leitzinses - beginnend noch in diesem Jahr.

Die weltweiten Aktienmärkte entwickelten sich im Mai unter erheblichen Schwankungen gemessen in Euro negativ. Dabei schürte vor allem in den USA Mitte des Monats die straffe Geldpolitik bei den Anlegern Rezessionsängste und führte zu fallenden Kursen. Diese wurden aber zum Monatsende aufgrund von Lockerungen bei den Covid-19- Beschränkungen in China teilweise wieder aufgeholt. Auch europäische Aktienmärkte gaben deutlich nach. Positiver Ausreißer war aber der deutsche Aktienindex DAX, der ein Plus von 2,06% auswies.

So lese ich den Stiftungfondssreport

Im Report werden die wichtigsten Informationen zu einigen, für Stiftungen besonders geeigneten Fonds in Tabellenform vorgestellt:

In der ersten Tabelle jedes Produktbereichs ("Defensive Stiftungsfonds" und "Andere Stiftungsfonds") finden Sie eine Übersicht der Fonds mit vollständigem Namen, ISIN, Asset Manager und Auflagedatum. Die ISIN ist jeweils mit einer ausführlichen Informationsseite für diesen Fonds auf www.assetstandard.com verknüpft.

mit vollständigem Namen, ISIN, Asset Manager und Auflagedatum. Die ISIN ist jeweils mit einer ausführlichen Informationsseite für diesen Fonds auf www.assetstandard.com verknüpft. In der nächsten Tabelle wird die Ausschüttung pro Anteil in Euro und die Information, wann diese jeweils erfolgt, aufgelistet

pro Anteil in Euro und die Information, wann diese jeweils erfolgt, aufgelistet Es folgt eine Tabelle mit Angaben zur Performance der Fonds in verschiedenen Betrachtungszeiträumen,

der Fonds in verschiedenen Betrachtungszeiträumen, sowie eine weitere Tabelle mit verschiedenen Risikokennzahlen der Fonds.

der Fonds. Abgeschlossen wird jeder Produktbereich mit der Einordnung der Fonds in das MMD-Ranking, das Risiko- und Ertragskennzahlen zusammenführt. Ergänzt wir diese Tabelle durch ESG-Bewertungen.