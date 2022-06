VDMA Robotik und Automation mit vollen Auftragsbüchern, aber gestörten Lieferketten / ++UMSATZPROGNOSE 2022: Plus 6 Prozent++UMSATZ 2021 stärker als erwartet++

Frankfurt am Main (ots) - Die Robotik- und Automationsbranche in Deutschland

profitiert von einem Nachfrageboom: In den ersten vier Monaten 2022 stiegen die

Auftragseingänge um 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die dynamische

Marktentwicklung hatte sich bereits mit den Ergebnissen für das Jahr 2021

angekündigt. Der Branchenumsatz stieg zuletzt um 13 Prozent -stärker als

erwartet.



"Die Robotik- und Automationsbranche hat Hochkonjunktur", sagt Frank Konrad,

Vorsitzender von VDMA Robotik + Automation. "Die in den Büchern stehenden

Aufträge werden die Anbieter allerdings nicht so schnell wie gewohnt abarbeiten

können. Jetzt gilt es, Engpässe in den Lieferketten zu managen."