Die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Halliburton wurde von einer kräftigen Korrektur erfasst. Die imposante Dynamik der Gewinnmitnahmen lässt für die kommenden Handelstage zunächst nicht viel Gutes erwarten. Das Chartbild hat sich im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 31.05. deutlich eingetrübt.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Halliburton nutzte die exzellenten Rahmenbedingungen und lancierte einen Vorstoß über das Widerstandscluster 38 US-Dollar / 39 US-Dollar. Dieses verstellte der Aktie damals noch den Weg in Richtung des April-Hochs (42,6 US-Dollar). In den letzten Handelstagen gelang es Halliburton den Druck auf der Oberseite hoch zu halten. So konnte die Aktie auch die psychologisch wichtige Marke von 40 US-Dollar überwinden. Kurzum. Halliburton bläst aktuell zum Angriff auf das April-Hoch. Sollte der Aktie der signifikante Ausbruch über die 42,6 US-Dollar gelingen, würde sich auf der Oberseite die Tür für Halliburton ganz weit öffnen. Um das Momentum nicht zu gefährden, bleiben Rücksetzer idealerweise auf 38 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.“

Die Aktie setzte zunächst ihre Aufwärtsbewegung fort und knackte das markante Widerstandscluster 38 US-Dollar / 39 US-Dollar. Auch die Marke von 40 US-Dollar sowie das April-Hoch bei 42,6 US-Dollar stellten zunächst keine Hürde dar. Allerdings verpasste es Halliburton, im entscheidenden Moment nachzusetzen und sich entscheidend vom April-Hoch abzusetzen. Im Bereich von 44 US-Dollar setzten Gewinnmitnahmen ein. Der Aktienkurs begann daraufhin, massiv zu bröckeln.

Auf dem Weg nach unten durchschlug Halliburton bereits wichtige Unterstützungen; zuletzt den Bereich 35 US-Dollar / 33,3 US-Dollar. Der Bruch des Aufwärtstrends nimmt Form an. Derzeit steuert die Aktie die nächste wichtige Unterstützungszone 31 US-Dollar / 30 US-Dollar an.

Kurzum. In den letzten Handelstagen ist eine Menge Dampf aus dem Kessel entwichen. Die deutliche Korrektur bringt Halliburton nun in die Nähe der wichtigen Unterstützungszone 31 US-Dollar / 30 US-Dollar. Ein Rücksetzer unter die 30 US-Dollar würde das Chartbild weiter eintrüben und der Aktie weiteres Abwärtspotential in Richtung 26,7 US-Dollar / 25,0 US-Dollar eröffnen. Um für erste Entlastung zu sorgen, muss Halliburton die 35 US-Dollar zurückerobern.