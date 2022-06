Karrierekiller Homeoffice? Das sagen deutsche ArbeitnehmerInnen (FOTO)

Dortmund (ots) - Verursacht die Arbeit im Homeoffice einen Karriereknick? Oder

kommen Beschäftigte, die komplett oder teilweise zuhause arbeiten, beruflich

genauso gut voran wie ihre Kollegen im Büro? Diesen Fragen geht eine aktuelle

Umfrage von Enreach auf den Grund. Das Ergebnis: Ein Großteil der Deutschen

macht sich keine Sorgen, dass sich das Homeoffice negativ auf ihre

Karrierechancen auswirken könnte.



Deutschlands ArbeitnehmerInnen glauben, dass ihre Karriere im Homeoffice genauso

gut voranschreitet wie im Büro. Das zeigt eine aktuelle Befragung, die Enreach,

einer der führenden europäischen Anbieter von Unified-Communications- und

Cloud-Contact-Center-Lösungen, in Zusammenarbeit mit dem Markt- und

Meinungsforschungsinstitut YouGov durchgeführt hat.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bei der Umfrage rund um Verhalten und berufliche Entwicklung bei der Arbeit imHomeoffice gegenüber der Arbeit im Büro gaben 58 Prozent der Befragten an, dasssie keine negativen Auswirkungen des Homeoffice auf ihr berufliches Fortkommenspüren. Nur jeder fünfte Umfrage-Teilnehmer (21 Prozent) war der Meinung, dassdie eigene Karriere im Homeoffice nicht so gut voranschreitet wie bei einerTätigkeit im Büro."Es ist an der Zeit, dass wir die Diskussionen rund um Homeoffice oder Bürohinter uns lassen. Die Arbeit von zuhause aus hat sich in der hybridenArbeitswelt längst als fester Bestandteil neben dem Büro etabliert - das zeigtsich unter anderem daran, dass die meisten Beschäftigten keine negativenAuswirkungen auf ihre Karrierechancen fürchten. Die Pandemie hat auch inUnternehmen, in denen das Homeoffice vorher kritisch gesehen wurde, zu einemUmdenken geführt: Produktive und erfolgreiche Arbeit ist nicht abhängig von derPräsenz an einem festen Platz im Unternehmen - das haben die vergangenen Jahreunter Beweis gestellt. Damit das auch so bleibt und die ortsunabhängige Arbeitdauerhaft für alle Beteiligten funktioniert, müssen Unternehmen jetzt dieWeichen stellen", sagt Dr. Ralf Ebbinghaus, Geschäftsführer der Enreach GmbH.Auch im Homeoffice in Kontakt bleibenWer im Homeoffice allein vor dem Computer sitzt ohne persönliche Kontakte zuKunden, Vorgesetzten und Kollegen kann das eigene Netzwerk nur schwer auf- oderausbauen und sich profilieren - damit fehlen zentrale Voraussetzungen für denberuflichen Aufstieg. Für Beschäftigte im Homeoffice ist es daher wichtig, mitAuftraggebern, Führungskräften und Teammitgliedern in Kontakt zu bleiben, um aufsich aufmerksam und ihre Leistungen sichtbar zu machen. Dabei können sie mitguter Selbstorganisation und Eigeninitiative punkten, indem sie beispielsweisezusätzliche Aufgaben oder Projekte übernehmen.