Der Düngemittelhersteller K+S profitierte zuletzt deutlich von den steigenden Weltmarktpreisen für Düngemittel, entsprechend konnte die Aktie in diesem Jahr ihre Aufwärtsbewegung dynamisch ausbauen und auf den Verlaufshoch von 36,45 Euro zulegen. Diese steile Rallye wurde im Zeitraum zwischen Mitte April und der abgelaufenen Handelswoche zur Unterseite auskonsolidiert, am Dienstag versuchen Käufer nun den kurzfristigen Abwärtstrend mit einem dynamischen Kurssprung zurück über 25,50 Euro zu beenden und scheinen damit auch Erfolg zu haben. Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über dem Abwärtstrend könnte eine positive Signallage für die nächsten Tage hervorbringen.

Hochgesprungen

Die seit Mitte April laufende Abwärtskorrektur verläuft in äußerst bullischen Kursmustern, ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb von 25,50 Euro könnte der K+S-Aktie weiteres Kurspotenzial verschaffen, ein Anstieg zunächst in den Bereich von 27,17 und darüber an 28,38 Euro wären kurzfristig möglich. Übergeordnete Ziele ließen sich sogar um 30,00 Euro für K+S ableiten. Sollten dagegen die aktuellen Monatstiefs bei 23,11 Euro bärisch gekreuzt werden, ließe dies lediglich Rückschlüsse auf eine Korrekturfortsetzung auf 21,45 und darunter 19,31 Euro zu.