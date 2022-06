Die Risiken bei den globalen Lieferketten zählen für 44 Prozent der Produktions-Manager zu den dringendsten Problemen. Das hat eine Umfrage der DZ-Bank im Rahmen der Hannover Messe ergeben. Gleichzeitig soll die Lieferkette nicht nur verlässlich, sondern auch grüner werden.

Denn auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft zählen für Unternehmen nicht nur die Emissionen in der eigenen Fabrik, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Druck kommt auch von regulatorischer Seite. Die EU will Unternehmen mit ihren Taxonomie-Plänen dazu bringen, ihre Ökobilanz transparenter zu machen.