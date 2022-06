Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien (ots) -- Kostensteigerung gefährdet Urlaubspläne- Benzinpreise gelten als größte BelastungDie Inflationsrate in Österreich lag im April bei 7,2 Prozent und damit so hochwie noch nie seit der Jahrtausendwende. Dadurch steigt für die Menschen im Landdas Risiko, sich finanziell einschränken zu müssen. Um ihre monatlichen Ausgabenum 100 Euro zu reduzieren, würden zwei Drittel der Einwohnerinnen und Einwohnerweniger für Kleidung und Schuhe ausgeben. Etwas mehr als die Hälfte würde beimUrlaub sparen. Immerhin fast jede oder jeder Vierte würde den Rotstift bei derAltersvorsorge ansetzen. Dies zeigt das TeamBank-Liquiditätsbarometer, eine seit2016 jährlich durchgeführte bevölkerungsrepräsentative Befragung mit mehr als1.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.Kleidungsstücke länger zu tragen als dem modischen Gewissen zuträglich, ist fürdie Befragten das kleinste Übel, wenn das Geld knapp wird: 64 Prozent von ihnenmeinen, dass Kleidung und Schuhwerk am ehesten Sparpotenzial bieten. 55 Prozentwürden weniger für Urlaub ausgeben. Das wäre allerdings ein spürbares Opfer, daviele geplante Urlaubsreisen der vergangenen zwei Jahre bereits der Pandemie zumOpfer gefallen sind: 71 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher gebenan, in den kommenden zwölf Monaten verreisen zu wollen - ein Anstieg um zwölfProzentpunkte gegenüber dem Vorjahr.Gespart wird zuerst bei den nicht-essenziellen Lebensbereichen. Im Gegensatzdazu stehen Alltagsausgaben wie Heiz- und Stromkosten - hier sieht nur jederoder jede zehnte Befragte noch Einsparpotenzial. 22 Prozent würden Ausgaben fürGeldanlagen, beispielsweise zur Altersvorsorge, reduzieren. "Das ist einebedenkliche Tendenz", sagt Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender der TeamBankAG. "Damit werden zwar die Probleme der Gegenwart abgemildert, abermöglicherweise fehlen dadurch in Zukunft die Mittel zur Wahrung desLebensstandards. Bei einer nachhaltigen Finanzplanung empfiehlt es sich,zunächst seine Konsumausgaben in den Blick zu nehmen. Oftmals gibt es versteckteKostenfallen, wie Abos oder häufiges Essen außer Haus, auf die man verzichtenkann."Hohe Benzinkosten sind das größte ÄrgernisAls wesentlichen Faktor für den wachsenden finanziellen Druck haben dieÖsterreicherinnen und Österreicher die steigenden Kraftstoffkosten ausgemacht:84 Prozent aller Befragten betrachten sie als zu hoch, ein Zuwachs von 34Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Der Sprit gilt damit in fast allenBundesländern als Kostenfalle Nummer Eins. Lediglich in Wien mit seinem gutausgebauten öffentlichen Verkehrsnetz spielt dieser Punkt eine etwas geringere