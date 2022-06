Ford Pro Electric SuperVan verschiebt die Grenzen der Performance, Very Gay Raptor tritt an gegen Diskriminierung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln/Goodwood (UK) (ots) -- Weltpremiere: Ford präsentiert auf dem Goodwood Festival of Speed einenspektakulären batterieelektrischen SuperVan - mehr zum Fahrzeug am 23. Juni- Neue Ford Ranger Raptor-Generation feiert Europa-Debüt und unterstützt dieGesprächsreihe "Ford Presents Tough Talks" in einer "Very GayRaptor"-Folierung- Roboter namens Digit führt das nächste Level der autonomen Paketzustellung vorund virtueller Rennwagen "P1" tritt erstmals in neuer "GRIDLegends"-Lackierung aufFord rückt beim diesjährigen Goodwood Festival of Speed im südenglischenChichester vor allem die Performance-Versionen seiner zukunftsorientierten undmodern vernetzten Nutzfahrzeugmodelle ins Scheinwerferlicht: So wirdinsbesondere der Ford Pro Electric SuperVan für Aufsehen auf der Bergrennstreckeim Park des Lord March sorgen. Das jüngste, vierte Mitglied der spektakulärenSuperVan-Familie von Ford setzt erstmals auf reinen Elektroantrieb. Mit knapp2.000 PS ist dieser SuperVan so leistungsstark und schnell, aber auch so sauberwie nie zuvor. Die Inspiration hat der jüngst statisch vorgestellte FordE-Transit Custom* geliefert, die vollelektrische Modellvariante von Europasmeistverkauftem Transporter, angesiedelt im 1-Tonnen-Nutzlastsegment. DerE-Transit Custom kommt im nächsten Jahr auf den Markt und ist dann das zweitevon vier neuen, rein elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen, die Ford Pro bis2024 in Europa einführen wird. Ebenfalls in Goodwood mit dabei(Europa-Premiere): die neue Generation des Ranger Raptor. Sie tritt in eineraußergewöhnlichen "Very Gay"-Folierung ("ziemlich schwul") vor das Publikum.Ford unterstreicht damit seine Unterstützung für die LGBTQ+-Community (LGBTQ =Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer).Das Goodwood Festival of Speed in Chichester, nur wenige Kilometer von derenglischen Kanalküste entfernt, zählt zu den weltweit bekanntestenVeranstaltungen seiner Art und findet in diesem Jahr vom 23. bis 26. Juni statt.Details zum Electric SuperVan gibt Ford am 23. Juni bekanntDer Electric SuperVan ist das neueste Exemplar in der über 50-jährigenGeschichte leistungsgesteigerter Ford Transit-Nutzfahrzeuge. Details gibt Fordam Donnerstag, 23. Juni, bekannt, wenn der batterieelektrische Demonstrator inGoodwood seine Weltpremiere feiert.Ford Pro präsentiert den neuen Electric SuperVan zwischen seinen Einsätzen aufder legendären, rund 1,9 Kilometer langen Bergrennstrecke, dem Hillclimb, imHaupt-Fahrerlager. Das spektakuläre Show Car soll die Leistungsfähigkeit derneuen Generation vollelektrischer Ford Pro-Nutzfahrzeugmodelle ebenso