MARKTKOMMENTAR / Private Altersvorsorge und Inflation / Der Lebensstandard im Alter steht auf dem Spiel (FOTO)

Marburg (ots) - Immobilien, private Rentenversicherungen mit Garantie und Aktien

bzw. Aktienfonds - das sind laut Umfragen des Deutschen Instituts für

Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) in Marburg die TOP-3 der privaten

Altersvorsorge in Deutschland in absteigender Reihenfolge. Seit einigen Jahren

wird ein deutlicher Trend in Richtung aktienbasierter Geldanlagen sichtbar, doch

das ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis treibt viele Menschen nach wie vor auch in

renditeschwache Anlagen.



Das Hauptproblem dabei: Die derzeitige Inflation ist kein kurzzeitiges Phänomen,

Aussitzen keine Lösung. Pandemiebedingte Nachholeffekte und explodierende

Energiepreise waren nur die Zündung. Nährboden dafür ist auch die von den

Zentralbanken durch Anleiheankäufe immens ausgeweitete Geldmenge. Darüber hinaus

haben die Aufkäufe massiv auf die Zinsen gedrückt und allein schon damit

zinsbasierten Vermögensaufbau quasi unmöglich gemacht.