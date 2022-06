Grün, grüner, lavera / lavera setzt in Sachen Nachhaltigkeit neue Maßstäbe (FOTO)

Hannover (ots) - Nachhaltige Grundsätze sind schon immer fester Bestandteil der

lavera Markenphilosophie. Sie werden von den Leitgedanken Reduce, Reuse,

Recycle, Refill, Renewable und Renature geprägt.



Deshalb ist die Marke lavera bereits seit 2019 klimaneutral (1) - und engagiert

sich als Unternehmen weltweit in Klimaschutz und Entwicklungsprojekten. Ab

sofort setzt lavera in Sachen Nachhaltigkeitsstrategie noch einmal neue

Maßstäbe. Nicht nur, um die CO2-Emssionen im Betrieb weiter zu reduzieren,

sondern auch um die wertvollen und vor allem begrenzten Ressourcen unserer Erde

zu schonen.





Die lavera Nachhaltigkeitsziele bis 20251. Wälder schützen und gezielt aufforstenAls die grünen Lungen unserer Erde tragen Wälder zum Erhalt der Artenvielfalt,einer sauerstoffreichen Luft sowie guten Wasserqualität bei. Bereits im Jahr2021 hat lavera 30.000 Laubbäume in Deutschland für die Aufforstung zurVerfügung gestellt ( http://www.lavera.de/wald ) und inzwischen sogar eineneigenen lavera Wald gekauft. Ziel des langfristig angelegten Projektes ist es,abgestorbene Waldflächen aufzuforsten und die Wälder für den Klimawandelresistenter zu machen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern europaweit.2. Abfall minimierenDie Ressourcen unseres Planeten sind endlich. Daher hat der von lavera erzeugteAbfall bereits eine Wiederverwertungsquote von mehr als 99,5 %. Zusätzlich willdas Unternehmen das Gesamtabfallaufkommen bis 2025 um mindestens weitere 20 %senken.3. Verpackungsmaterial reduzieren - dank RefillNachfüllen trägt maßgeblich dazu bei, Ressourcen einzusparen. Bis 2023 bietetlavera die wichtigsten Alltags-Pflegeprodukte (wie z. B. Duschen, Shampoo oderHandseife) wieder im praktischen Nachfüllbeutel an, um so den Verpackungsmüllweiter zu reduzieren.4. Nachhaltig verpacken - mit RezyklatenDie Um- und Transportverpackungen von lavera Naturkosmetik bestehen bereits zu100 % aus nachhaltigem Papier oder Karton (FSC-zertifiziert und/oderRecyclingmaterial). Und auch die Flaschen der Bodylotionen, Shampoos, Spülungenund Duschen sind zu 100 % aus recyceltem Material hergestellt. Für das gesamteSortiment soll bis 2025 zudem gelten: Kein Neuplastik mehr inKunststoff-Flaschen und ein Anteil von mindestens 70 % Recyclingmaterialien odernachwachsenden Rohstoffen insgesamt (2).Außerdem sollen die Verpackungen mindestens zu 85 % recyclingfähig oderbiologisch abbaubar sein (2).5. Wasser sparenIm lavera Sortiment befinden sich bereits immer mehr wasserfreie oder