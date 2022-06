Infortrend Scale-out NAS hilft Medien- und Unterhaltungsunternehmen, mit umfassendem Datenschutz wettbewerbsfähig zu bleiben

Taipeh, Dienstag (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.in

fortrend.com/de/home?utm_source=DE20220621&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20

220621PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von

Unternehmensspeichern, hat die Rundum-Datensicherung seiner Scale-Out-NAS-Lösung

EonStor CS einschließlich Erasure-Code optimiert, um Medien- und

Unterhaltungsproduzenten bei der schnelleren Datenwiederherstellung und der

termingerechten Fertigstellung von Projekten zu unterstützen, damit sie in der

Branche wettbewerbsfähig bleiben.



Die EonStor CS Serie bildet eine äußerst flexible NAS-Speicherlösung, die ein

Scale-out zur Leistungssteigerung (bis zu 100 GB/s) und eine Skalierung auf

zusätzliche Speicherkapazität (bis zu 100 PB) bietet. Darüber hinaus können

Benutzer U.2 NVMe-SSDs verwenden, um die Leistung weiter zu steigern, da sie

Daten mit geringer Latenz lesen und schreiben können.





M&E-Projekte haben oft einen engen Zeitplan, so dass Leistung,Datenzuverlässigkeit und -schutz wichtige Faktoren sind, um die Fertigstellungzu beschleunigen. Ohne Datensicherung kann es im schlimmsten Fall, wenn alleDaten verloren gehen, Stunden, wenn nicht gar Tage dauern, bis ein paar Minutenklassischer oder preisgekrönter Szenen zusammengestellt sind. Daher erforderndie meisten M&E-Studios einen vollständigen Datenschutz, der wenigerAuswirkungen auf die Speicherleistung und Produktivität hat.Der EonStor CS verfügt über ein umfassendes Datenschutzdesign, das denAnforderungen von M&E gerecht wird. Auf lokaler Laufwerksebene ist einRAID-System zum Schutz der Datenredundanz integriert, mit dem ein einzelnesLaufwerk innerhalb weniger Stunden wiederhergestellt werden kann, was die Zeitfür die Datenwiederherstellung im Vergleich zu einem komplettenKnotenwiederaufbau erheblich reduziert. Auf Knotenebene kann Erasure Coderedundante Daten für alle Nodes erzeugen und die automatische Wiederherstellungeines fehlerhaften Knotens initiieren. Weitere Methoden zur Datensicherungumfassen die Remote-Replikation für die Sicherheit auf Ordnerebene und dieErlangung des Veeam Ready Repository-Status für vollständigeBackups/VM-Restore-Funktionen."Die skalierbare NAS-Lösung EonStor CS bietet eine hohe E/A-Leistung und einvollständiges Datensicherungskonzept, um M&E-Projekte zu beschleunigen undsicherzustellen, dass Daten ordnungsgemäß gespeichert, geschützt und rechtzeitigproduziert werden", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning beiInfortrend.Erfahren Sie mehr über EonStor CS (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20220621&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220621PR&utm_content=002Kontaktieren Sie Infortrend zu Machen Sie eine Anfrage (https://www.infortrend.com/global/partners/make-an-inquiry?fr=Media&utm_source=DE20220621&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220621PR&utm_content=003)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerstleistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmensbasieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus aufQualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterhttp://www.infortrend.com/ .Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von InfortrendTechnology, Inc., andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Hannah Chen,+886-2-2226-0126 Durchwahl 8557,Hannah.Chen@infortrend.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/113061/5253244OTS: Infortrend Technology