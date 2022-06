NetSPI erweitert seine globale Präsenz mit strategischen Ernennungen von EMEA Führungskräften

Minneapolis (ots/PRNewswire) - Führende Vertreter der Sicherheitsbranche

verstärken das EMEA-Team von NetSPI, um das Wachstum voranzutreiben und die

steigende Nachfrage nach Pentesting-Dienstleistungen in EMEA zu befriedigen



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3571260-1&h=273128867&u=https%3A%2F%2Fc212.n

et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3571260-1%26h%3D1427803343%26u%3Dhttp%25

NetSPI , der führende Anbieter

von Penetrationstests und Angriffsflächenmanagement für Unternehmen, gab heute

die Ausweitung seiner globalen Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika

(EMEA) bekannt, um der wachsenden internationalen Nachfrage nach seinen

offensiven Sicherheitslösungen gerecht zu werden.





"NetSPIs technologiegestützte Dienstleistungen und die Fokussierung auf denKunden haben die führende Position des Unternehmens in der nordamerikanischenoffensiven Sicherheitsindustrie gefestigt", sagte Paul Harragan von KKR, ein inLondon ansässiger Investor von NetSPI. "Die spezialisierten Fähigkeiten desTeams, sein technischer Sachverstand und sein "White Glove"-Liefermodell werdenauf dem europäischen Markt Anklang finden und sollten das weitere Wachstum unddie Expansion vorantreiben, da das Team wichtige offensive Sicherheitslösungenentwickelt und liefert"Wir haben eine rekordverdächtige Nachfrage von EMEA-Organisationen erlebt, dieihre Sicherheitslage durch einen bewährten, ganzheitlichen Ansatz für Pentestingverbessern wollen, und jetzt sind wir gut positioniert, um dies in der Region zuliefern", sagte Aaron Shilts, CEO von NetSPI. "Es handelt sich um ein Team vonextrem talentierten, energiegeladenen Sicherheitsführern eingestellt, die mitunserem kundenorientierten Geschäftsansatz übereinstimmen. Der Aufbau unseresEMEA-Strandkopfes mit dieser unglaublichen Gruppe wird sicherstellen, dassNetSPI für ein beschleunigtes Wachstum und anhaltenden Erfolg in der Regionbestimmt ist."Das Unternehmen hat Veteranen der Sicherheitsbranche, Steve Bakewell (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3571260-1&h=2666305997&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3571260-1%26h%3D536747959%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fstevebakewell%252F%26a%3DSteve%2BBakewell&a=Steve+Bakewell) , Steve Armstrong (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3571260-1&h=3362915100&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3571260-1%26h%3D1366809500%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fthebrand