Mittelstand setzt sich für mehr Diversität in der Nachfolge ein

Berlin (ots) - Fachkräftemangel, Dekarbonisierung und Krisen belasten diemittelständische Wirtschaft. Doch der Fortbestand eines Unternehmens wird vorallem durch die Findung einer geeigneten Nachfolgelösung gesichert. "Die Zahlder zur Nachfolge anstehenden Unternehmen steigt von Jahr zu Jahr, allein bis2026 stehen rund 190.000 Unternehmen zur Übergabe an", erklärt Jeannette Petersaus dem Expertenkreis Unternehmensnachfolge im Bundesverband Der Mittelstand.BVMW zum heutigen Aktionstag "Unternehmensnachfolge durch Frauen". "Um dasNachfolgeproblem in Deutschland zu lösen, müssen wir einfach wieder mehrMenschen für die Unternehmensnachfolge begeistern. Doch vor allem bei Frauenfindet das Thema leider immer noch viel zu wenig Anklang. Daher ist derAktionstag notwendig und genau richtig, um Aufmerksamkeit für diese Thematik zuschaffen."Der Mittelstandsverband hat es sich schon länger zur Aufgabe gemacht,Unternehmerinnen und die Arbeit von weiblichen Führungskräften sichtbarer zumachen, sie zu vernetzen und neue Angebote für Frauen in der Wirtschaft zuschaffen. "Damit wollen wir auch mehr Frauen zeigen, welche Möglichkeiten es alsUnternehmerin überhaupt gibt", so Peters. "Frauen sind als Unternehmerinnengenauso erfolgreich wie Männer und stehen ihnen in den Fähigkeiten, einUnternehmen zu führen, in keinster Weise nach. Es muss aus den Köpfen raus, dassChef sein und vor allem Unternehmertum reine Männersache sind."Weitere Informationen zum Expertenkreis finden Sie hier(https://www.bvmw.de/themen/unternehmensnachfolge/expertenkreis/) .Weitere Informationen zu Starke Frauen. Starker Mittelstand finden Sie hier(https://www.bvmw.de/sektionen/frauen-im-mittelstand/)