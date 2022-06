Frankfurt (ots) - Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen zum Umdenken

gezwungen: Weil digitale Kanäle für Kund*innen wichtiger geworden sind, haben

Betriebe ihre Aktivitäten bei Facebook, YouTube & Co. deutlich ausgebaut, wie

eine Umfrage beweist. Damit verbinden sie große Hoffnungen.



Immer mehr Unternehmen in Deutschland setzen auf die Strahlkraft sozialer

Medien. Wie eine Befragung des Marktforschungsunternehmens Innofact im Auftrag

von Gelbe Seiten unter mehr als 1.000 kleineren und mittleren Unternehmen

ergeben hat, nutzen inzwischen knapp sechs von zehn Unternehmen Social Media als

Kanal, um eigene Produkte und Dienstleistungen zu bewerben oder um mit Neu- und

Bestandskund*innen in Kontakt zu treten. Im vergangenen Jahr waren es lediglich

33 Prozent gewesen.





Das zeigt, dass Unternehmen in den vergangenen Monaten, auch getrieben von derDigitalisierungswelle durch die Folgen der Corona-Pandemie, ihre SocialMedia-Strategie offenbar überdacht haben und sich den Erwartungen derVerbraucher annähern. Denn die Studie belegt auch, dass 83 Prozent derpotenziellen Kund*innen Facebook, YouTube und Co. regelmäßig nutzen, das sind 10Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.Immer mehr Menschen informieren sich auf Social Media über Produkte undDienstleistungenKnapp 70 Prozent gaben zudem an, sich über diesen Weg auch über Unternehmen undihre Produkte und Dienstleistungen zu informieren - im Vorjahr lag der Wertdeutlich darunter bei nur 58 Prozent. Besonders stark ausgeprägt ist diesesNutzungsverhalten in der wichtigen Zielgruppe der Jüngeren: Bei denVerbraucher*innen zwischen 18 und 29 Jahren sowie in der Kundengruppe zwischen30 und 39 Jahren gehören soziale Kanäle zum Alltag, 95,9 bzw. 93,6 Prozent derBefragten gaben in diesen Altersklassen an, diese Medien zu nutzen; 84,7 bzw.76,3 Prozent nannten auch den Zweck, Betriebe und ihre Angebote besser kennen zulernen."Die Nutzung digitaler Kanäle als Kommunikationsmedien wird für Betriebe immermehr zum erfolgskritischen Element ihrer Strategie. Die Ergebnisse unsererStudie zeigen, dass Unternehmen die Vorzüge des direkten Dialogs mit Kund*innenzunehmend zu schätzen und zu nutzen wissen", sagt Dirk Schulte, Geschäftsführerder Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft. Diese Effekte nutzt auch Gelbe Seitenmit seinem umfassenden Angebot im Netz: Über das Branchenportal könnenVerbraucher*innen direkt Kontakt zu Betrieben aufnehmen und sie beauftragen. "ObB2B oder B2C: Kein Betrieb sollte die Möglichkeiten neuer Medien geringschätzen,sondern die Chancen mutig ergreifen", so Schulte weiter.Warum sich das Engagement auf digitalen Plattformen lohnt, zeigt die Umfrage: 75