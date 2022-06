FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine in diesem Jahr rückläufige Kundenaktivität strahlt am Dienstag negativ auf die Aktien von Flatexdegiro aus. Schon früh standen sie mit dem Fall unter die 10-Euro-Marke schwer unter Druck nach einer skeptischeren Analyse von Goldman Sachs, die später durch Aussagen des Online-Brokers gestützt wurde. Das Minus blieb, zuletzt verloren die Aktien 4,2 Prozent auf 9,93 Euro. In einem ansonsten erholten Marktumfeld waren sie damit der mit Abstand größte SDax -Verlierer.

Der Goldman-Experte Charles Mayne stampfte am Dienstag sein Kursziel deutlich von 32 auf 20 Euro ein - mit der Begründung, der Online-Broker spüre derzeit eine Schwäche im Geschäft mit Kleinanlegern. Die Wirtschaftslage und geopolitische Risiken hätten diese zur Zurückhaltung veranlasst, wie Handelsvolumina der Handelsplattform Tradegate und Wettbewerbern gezeigt hätten, schrieb Mayne.