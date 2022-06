Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Die Digitalisierung hat die große Mehrheit derVersicherungsmakler erreicht - sowohl im Backoffice als auch bei Vertrieb undKundenbetreuung. Das ist das Ergebnis einer Maklerbefragung, die dieBrokertech-Plattform mobilversichert zum vierten Mal in Folge in Kooperation mitder Fachzeitschrift AssCompact durchgeführt hat. Im Rahmen der Online-Umfrage"Der digitalisierte Makler" wurden insgesamt 420 Vermittler zu Strategien,Chancen und Herausforderungen für die Zukunft befragt. Die Antworten zeigen:Digitale Unterstützung ist für die meisten Makler mittlerweile Standardgeworden. Aber: Immer mehr Makler haben auch mit Hürden beim Thema Datenpflegezu kämpfen.Digitalisierung im Backoffice deutlich ausgebaut. 48 % der Makler sehen ihrUnternehmen bei Organisation und Verwaltung im digitalen Mittelfeld. ImVergleich zum Vorjahr ist der Anteil damit um 8 Prozentpunkte gestiegen (2021waren es 40 %). Vor allem digitale Anfänger oder Nachzügler haben sich bewegt:Der Anteil der digitalen Anfänger liegt aktuell bei 9 % (2021: 14 %), der vondigitalen Nachzüglern bei 3 % (2021: 5 %). Der Prozentsatz derjenigen, die sichals digitale Vorreiter bezeichnen, ist mit 7 % konstant geblieben. Für digitalfortgeschritten halten sich mit 31 % wie im Jahr davor knapp ein Drittel (2021:33 %).Signifikante Fortschritte auch bei Vertrieb und Kundenbetreuung. Die Hälfte derBefragten (50 %) sieht ihr Unternehmen bei Vertrieb und Kundenbetreuungmittlerweile im digitalen Mittelfeld. Damit ist der Anteil im Vergleich zu 2021um insgesamt 11 Prozentpunkte gestiegen (2021 waren es 39 %). Als digitaleAnfänger bezeichnen sich heute noch 14 % (2021: 19 %), als digitale Nachzügler 3% (2021: 6 %). In die Liga der digital Fortgeschrittenen ordnen sich 26 % ein(2021: 28 %); als digitale Vorreiter sehen sich 6 % (2021: 6 %).Noch sind die Ziele aber nicht erreicht. Insgesamt 69 % der befragten Maklerwollen innerhalb der nächsten zwei Jahre bei Organisation und Verwaltung zu dendigital Fortgeschrittenen oder Vorreitern zählen (2021 waren es 70 %). ImBereich Vertrieb und Kundenbetreuung sind es 67 % (2021: 68 %). "Digitalisierungist längst von einer Kann- zu einer Muss-Option im Maklermarkt geworden - ob imBackoffice oder im direkten Kontakt mit dem Kunden", sagt Dr. Mario Herz,Geschäftsführer von mobilversichert. "Wer an den Chancen vollumfänglichteilhaben und sein Geschäft erfolgreich für die Zukunft aufstellen will, musssich insbesondere mit dem Thema Daten und der Ausschöpfung von Datenpotenzialen