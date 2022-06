Webgains jetzt im Shopify App Store verfügbar / Advertiser im Webgains Affiliate-Netzwerk können ab sofort ihr Programm mit nur zwei Klicks in Shopify integrieren

München / Nürnberg (ots) - Das international führende Affiliate-Netzwerk

Webgains, stellt sein neues Produkt vor: die Webgains App für Shopify. Über die

neu entwickelte App erreichen Advertiser eine noch schnellere und passgenauere

Integration ihrer Programme in ihren Shopify Shop.



Im Zuge dessen kooperiert Webgains mit Shopify, einer globalen

E-Commerce-Plattform mit über 1,75 Millionen Händlern weltweit. Shopify bietet

schnelle und nahtlose Lösungen für Unternehmen, die rasch an den Markt gehen und

umgehend Umsätze generieren möchten. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 hat

Shopify ein rasantes Wachstum erzielen können, mit einem Marktanteil von 23

Prozent in den USA und einem Umsatz von über 4,6 Milliarden USD im Jahr 2021. So

zählt Shopify heute zu den größten E-Commerce-Plattformen der Welt

(https://99designs.de/blog/unternehmensressourcen/e-commerce-plattformen/) .