Delta bringt neue DC-Ladestation "Slim 100" für platzkritische Anwendungen auf den Markt

Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire) - Delta, ein weltweit führender Anbietervon Energie- und Wärmemanagementlösungen, hat die Markteinführung der SLIM 100Ladestation, einer neuen hocheffizienten DC-Kompaktstation in robuster undkompakter Bauweise, angekündigt. Die Ladestation bietet eine maximaleDC-Ladeleistung von 100 kW, einen Spitzenwirkungsgrad von > 96 Prozent underfüllt die Anforderungen des deutschen Eichrechts[1]. Die Slim 100 Ladestationermöglicht gleichzeitiges DC- und AC-Laden von drei Fahrzeugen mit bis zu 50 kWDC (2x) und 22 kW AC (1x).Die Stellfläche wurde um 55 Prozent zu vergleichbarenProdukten verkleinert. Mit einer Stellfläche von nur 892 x 444 mm und einemvandalismussicheren Gehäuse eignet sich das Modell ideal für platzkritischeAnwendungen im öffentlichen Raum wie beispielsweise Parkplätze-/häuser,Tankstellen oder innerstädtische Ladepunkte.Vincent Lin, Senior Director of e-Mobility & Smart Energy Solutions BusinessDevelopment, Delta EMEA, sagte zur Produkteinführung: "Die Beliebtheit vonElektrofahrzeugen steigt, da Autofahrer allmählich deren Leistung,Nachhaltigkeit und Umweltvorteile erkennen. Nichtsdestotrotz ist der verfügbarePlatz für neu zu installierende Ladeinfrastruktur begrenzt, insbesondere inStädten. Das SLIM 100 Modell stellt eine Antwort auf den wachsenden Bedarf anleistungsstarken und dennoch kompakten Ladestationen, die die Anforderungeneiner Vielzahl von Benutzeranwendungen bei begrenzten Platzverhältnissenerfüllen, dar."Effizienter Ladeservice und vollständige Ökosystem-IntegrationMit dem SLIM 100 können bis zu drei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden. Esstehen zwei Ladeanschlüsse für DC-Schnellladevorgänge mit bis zu 100 kW (2x 50kW) und ein Ladeanschluss für das Laden mit Wechselstrom mit bis zu 22 kW zurVerfügung. Die dynamische Leistungszuweisung minimiert die Ladezeit für Nutzerund ermöglicht einen erhöhten Durchsatz an Fahrzeugen.Vor dem Hintergrunddramatisch steigender Energiepreise in Europa kommt dem hohenSpitzenwirkungsgrad von > 96 Prozent eine besondere Bedeutung zu. Dieser führtzu einer signifikanten Kosteneinsparung über die Betriebszeit. WeitereEinsparpotenziale auf Standortebene lassen durch die Einbindung in einübergeordnetes Lastmanagement erzielen. Für diesen Zweck verfügt der SLIM 100über eine integrierte Modbus-TCP-Schnittstelle sowie eine Funktion zurBereitstellung von Blindleistung.Das SLIM 100 Modell unterstützt OCPP 1.5S/1.6J einschließlich Web-Socket undTLS. Per Modem (2.5G/3G/4G) oder Ethernet lässt sich die Ladestation flexibel anexterne Backend-Systeme anbinden.Außerdem steht eine duale Modemverbindung für