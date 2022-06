Seite 2 ► Seite 1 von 3

Genf (ots/PRNewswire) - Der Globale Fonds der Vereinten Nationen für Bildung inNotsituationen und Langzeitkrisen, Education Cannot Wait ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3571395-1&h=4029603522&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3571395-1%26h%3D1630134797%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252F%26a%3DECW&a=ECW ), hat heute einen schockierendenneuen https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3571395-1&h=1755637316&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3571395-1%26h%3D1142530955%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252Fresource-library%252Fglobal-estimates-number-crisis-affected-children-and-adolescents-in-need-education%26a%3Dreport&a=Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die Zahl der vonKrisen betroffenen Kinder im schulpflichtigen Alter, die schulischeUnterstützung benötigen, von geschätzten 75 Millionen im Jahr 2016 auf heute 222Millionen gestiegen ist.Von den 222 Millionen krisenbetroffenen Kindern und Jugendlichen, die dringendUnterstützung benötigen, sind der Studie zufolge 78,2 Millionen nicht zur Schulegegangen, und fast 120 Millionen gehen zwar zur Schule, erreichen aber nicht dieMindestanforderungen in Mathematik oder Lesen. Tatsächlich erreicht nur einesvon zehn krisengeschädigten Kindern, die eine Grund- oder Sekundarschulebesuchen, diese Leistungsstandards."Wir brauchen Regierungen, Unternehmen, Stiftungen und Einzelpersonen, um diewichtige Arbeit von Education Cannot Wait zu unterstützen. Helfen Sie uns,Bildung für jedes Kind überall erreichbar zu machen. Helfen Sie uns, 222Millionen Träume am Leben zu erhalten", sagte UN-Generalsekretär AntónioGuterres (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3571395-1&h=2773992763&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3571395-1%26h%3D2369459880%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252Fnews-stories%252Ffeatured-content%252Funited-nations-secretary-general-antonio-guterres-message-education%26a%3DUN%2BSecretary-General%2BAnt%25C3%25B3nio%2BGuterres&a=UN-Generalsekret%C3%A4r+Ant%C3%B3nio+Guterres) .Die Analyse zeigt, dass 84 % der von der Krise betroffenen Kinder, die nicht zurSchule gehen, in Gebieten mit lang anhaltenden Krisen leben. Die überwiegendeMehrheit davon befindet sich in Ländern, auf die die bahnbrechenden mehrjährigenInvestitionen der ECW abzielen, darunter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3571395-1&h=2971397748&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3571395-1%26h%3D3926573542%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252Four-investments%252Fwhere-we-work%252Fafghanistan%26a%3DAfghanistan&a=Afg