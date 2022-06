Minneapolis und Düsseldorf (ots) - Die Zahl der Unternehmen, die über eine

konsistente, unternehmensweite Verschlüsselungsstrategie verfügen, ist im

vergangenen Jahr von 50 auf 62 Prozent gestiegen. Als Treiber hierfür wurde der

Wunsch nach einer stärkeren Kontrolle von Daten genannt, die über mehrere

Cloud-Umgebungen verteilt sind. Diese und andere Erkenntnisse brachte die

aktuelle " Entrust Global Encryption Trends Study"

(https://www.entrust.com/c/global-encryption-trends-study) hervor, die dieses

Jahr zum siebzehnten Mal erscheint. Die von Entrust in Auftrag gegebene und vom

Ponemon Institute durchgeführte Studie analysiert die verschiedenen

Herausforderungen und Maßnahmen von Unternehmen im Kampf gegen

Cybersecurity-Bedrohungen. Hierzu werden einmal im Jahr Sicherheits- und

IT-Experten aus verschiedenen Nationen befragt.



Zu den wichtigsten Ergebnissen der "Entrust 2022 Global Encryption Trends Study"

gehören:





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Datenschutz wird ernster genommenDie Umfragen belegten über die letzten Jahre hinweg bereits einen stetigenAnstieg beim Einsatz unternehmensweiter Verschlüsselung. Dieses Jahr gab esjedoch einen drastischen Sprung zu verzeichnen: Der Anteil der IT-Experten,deren Unternehmen über eine konsequent angewandte Verschlüsselungsrichtlinieverfügt, stieg von 50 auf 62 Prozent! Ebenso begrüßten 61 Prozent der Befragtendie Unterstützung ihrer Führungskräfte beim Thema Verschlüsselung.Ein weiterer positiver Befund des Berichts sind verminderte Schwierigkeiten beider Umsetzung von Verschlüsselungsstrategien, insbesondere beim Auffinden derDaten (55 Prozent gegenüber 65 Prozent in 2021) und deren Klassifizierung (27Prozent gegenüber 34 Prozent).Die Ergebnisse belegen deutlich, dass Unternehmen die Sicherheitsprobleme nichtnur erkannt, sondern auch in Angriff genommen haben. Aber sie offenbaren auchLücken bei der Implementierung von Verschlüsselungslösungen innerhalb bestimmtersensibler Kategorien. So geben beispielsweise jeweils nur 34 Prozent derBefragten an, Datacontainer oder IoP-Plattformen umfassend zu verschlüsseln, beiBig Data-Repositories sind es nur 31 Prozent. Ähnlich verhält es sich mitHardware-Sicherheitsmodulen (HSMs). Diese werden zwar von 63 Prozent allerBefragten weltweit als wichtiger Bestandteil einer Verschlüsselungs- undSchlüsselverwaltungsstrategie eingestuft, die Hälfte gibt jedoch an, noch nichtüber HSMs zu verfügen.Unternehmen wünschen sich mehr Kontrolle über ihre Cloud-DatenDie diesjährige Studie zeigt zudem, wie die Verteilung sensibler Daten übermehrere Cloud-Umgebungen hinweg Unternehmen dazu zwingt, die Sicherheit in