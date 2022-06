TARGOBANK Kundschaft kann jetzt auch mit Apple Pay bezahlen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Einfach: Kontaktlos bezahlen mit einem Apple-Gerät und der TARGOBANK

Kreditkarte

- Sicher: Daten sind geschützt und werden nicht an Dritte weitergegeben

- Weltweit von vielen Händlern akzeptiert



Die Kundinnen und Kunden der TARGOBANK können ab sofort auch mit Apple Pay und

ihrer TARGOBANK Kreditkarte in Geschäften oder online einfach und sicher

bezahlen. "Viele unserer Kundinnen und Kunden haben bereits sehnlich darauf

gewartet: Seit heute bieten wir unserer Kundschaft mit Apple Pay eine weitere

komfortable, schnelle und sichere mobile Zahlungslösung an", freut sich

Christian Scholz, Bereichsleiter bei der TARGOBANK.





Mit Apple Pay nutzen Kundinnen und Kunden alle Vorteile der TARGOBANKVisa-Kreditkarte auf einfache und sichere Art - beim Bezahlen mit dem iPhone,der Apple Watch oder einem anderen Apple-Gerät. Ob im Geschäft, in der App oderim Online-Shop: Die Karteninformationen sind geschützt, da sie nicht auf demGerät gespeichert oder beim Bezahlen an den Händler weitergegeben werden.Das Einrichten von Apple Pay dauert nur wenige Sekunden. Dazu müssen Kundinnenund Kunden ihre TARGOBANK Kreditkarte einfach in der Apple Wallet App auf demiPhone hinzufügen und schon kann es losgehen. Weitere Informationen zu Apple Payunter: https://www.apple.com/de/apple-payÜber TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf dem deutschenBankenmarkt. Sie betreut 3,6 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit &Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz &Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell:So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über dieAutobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowieFinanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflichTätige und Gründer*innen an. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK UnternehmenFinanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing undInvestitionsfinanzierung an.Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt aufeinfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einerlangfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein,betreibt die TARGOBANK 335 Standorte in über 250 Städten in Deutschland und istonline sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bankkombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung undexzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie über7.000 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring) undDüsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen). Als Tochter dergenossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten undfinanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin fürihre Kund*innen.Weiterführende Informationen: http://www.targobank.deÜber Crédit Mutuel Alliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich ist Crédit Mutuel AllianceFédérale mit fast 4.500 Filialen, die mehr als 29 Millionen Kund*innen betreuen,eine führende Bank in Frankreich, die Privatpersonen, freiberuflich Tätigen vorOrt und Unternehmen jeder Größe ein breit gefächertes Angebot anDienstleistungen bietet.Als eine der stärksten europäischen Banken belief sich ihr Eigenkapital zum 31.Dezember 2021 auf 53,2 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,8 Prozent.Crédit Mutuel Alliance Fédérale vereint die Crédit Mutuel Verbände Centre EstEurope (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc(Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes),Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen(Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane(Fort-de-France) und Nord Europe (Lille). Zur Crédit Mutuel Alliance Fédéralegehören auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative duCrédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, einschließlich CIC,Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, BanqueEuropéenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, Banque Transatlantiqueund Homiris.Weiterführende Informationen: http://www.creditmutuelalliancefederale.fr