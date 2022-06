XORTX kündigt „Kamingespräch“ mit dem CEO von XORTX an

CALGARY, ALBERTA – 21. Juni 2022 – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | Frankfurt: ANU), ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert und bereits im späten Stadium der klinischen Entwicklung befindet, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Allen Davidoff, der CEO von XORTX, am 22. Juni 2022 um 11 Uhr vormittags (EST – 17 Uhr MEZ) im Rahmen eines „Kamingesprächs“ („Fireside Chat“) einen Vortrag mit dem Titel „Exciting Developments in New Therapies for Progressive Kidney Diseases“ (Faszinierende Entwicklungen bei neuen Therapien für fortschreitende Nierenerkrankungen) halten wird, in dem er die Therapien, bisherigen Fortschritte und geplanten zukünftigen regulatorischen und klinischen Aktivitäten des Unternehmens vorstellt und Fragen von Anlegern bzw. potenziellen Anlegern beantwortet.