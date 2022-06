Apowiser erhält 1,5 Millionen Dollar Startkapital von Longliv Ventures, einem Mitglied von CK Hutchison Holdings, um die globale Reichweite seiner neuartigen digitalen Plattform zu vergrößern, die Verbrauchern die Möglichkeit gibt, bei der Auswahl rezeptf

Das firmeneigene System von Apowiser, PharmAssist, ist eine neuartige digitale Online-Plattform, die Verbraucher bei der Behandlung mit rezeptfreien Medikamenten unterstützt. Sie ermöglicht es den Verbrauchern, schnell und diskret mehr über ihren Gesundheitszustand zu erfahren, Probleme zu erkennen, die mit einem Arzt besprochen werden sollten, auf Allergien und mögliche Empfindlichkeiten gegenüber Inhaltsstoffen von rezeptfreien Medikamenten zu prüfen und ein geeignetes rezeptfreies Produkt zu kaufen. PharmAssist ist ein ausgeklügeltes System, das auf veröffentlichten Medikationsdaten und einem tiefen Verständnis der Praktiken von Apothekern basiert. Die aktuelle Plattform umfasst mehr als 600 rezeptfreie Arzneimittel und ergänzende Produkte, die eine Behandlung für mehr als 40 Gesundheitsszenarien ermöglichen.

„Die Verfügbarkeit von rezeptfreien Medikamenten hat es Verbrauchern auf der ganzen Welt ermöglicht, sich um eine Vielzahl von leichten Erkrankungen zu kümmern", erklärte Prof. Schwartzberg, Chief Science Officer und Vorsitzender von Apowiser. „Dies hat jedoch gezeigt, dass neue Wege gefunden werden müssen, um die wesentlichen Informationen bereitzustellen, die es dem Verbraucher ermöglichen, die richtige Wahl zu treffen. PharmAssist unterstützt die Verbraucher schnell und diskret bei der Auswahl eines geeigneten rezeptfreien Arzneimittels aus einem großen Angebot und hilft ihnen dabei, alle damit zusammenhängenden medizinischen Bedingungen zu berücksichtigen."

„Mit dem Aufkommen des Online-Verkaufs von rezeptfreien Medikamenten hat sich das Angebot von Apowiser als unverzichtbares Instrument sowohl für Verbraucher als auch für Apotheken erwiesen", so Dr. Dan Eldar, Executive Director von Longliv Ventures. „Wir freuen uns, Apowiser auf seinem Weg zu unterstützen, Verbrauchern auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, fundierte Entscheidungen für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu treffen." Dr. Eldar trat nach Abschluss der Investition in den Vorstand von Apowiser ein.

PharmAssist wird bereits von Super-Pharm eingesetzt, Israels größter Drogeriemarktkette, die landesweit mehr als 280 Filialen betreibt und auch eine starke Online-Präsenz hat. „Super-Pharm sieht einen deutlichen Anstieg der Konversionsraten in Sitzungen, in denen PharmAssist verwendet wird", sagte Michael Mitrani, VP E-Commerce und Marketing bei Super-Pharm online und Mitglied der Geschäftsleitung bei Super-Pharm. „Diese ausgezeichneten Ergebnisse belegen den beträchtlichen Mehrwert für unsere Kunden, die in der breiten Palette der von Super-Pharm angebotenen OTC-Medikamente nach Abhilfe suchen."

Für weitere Informationen besuchen Sie www.apowiser.com

Informationen zu Longliv Ventures:

Longliv Ventures L.P. („Longliv Ventures"), ein Mitglied der CK Hutchison Holdings Group Limited („CKHH"), ist ein verbraucherorientierter Fonds für digitale Gesundheit, der sich auf Investitionen in Unternehmen in der Frühphase konzentriert, die sich mit bedeutenden Gesundheits- und Wellness-Problemen befassen und eine globale Wirkung erzielen können. CKHH spielt durch seine A.S. Watson Division, das weltweit größte internationale Einzelhandelsunternehmen für Gesundheit und Schönheit mit über 16 400 Geschäften in 29 Märkten in Europa und Asien, eine zentrale Rolle im Gesundheitswesen. Zu den weltbekannten Marken gehören Superdrug, Rossmann, Kruidvat und Watsons.

Weitere Informationen über Longliv Ventures finden Sie unter www.longliv-ventures.com

Kontakt:

Eyal Schwartzberg

eyal@apowiser.com