Forum Moderne Landwirtschaft und top agrar starten wieder mit dem Innovationspreis Moderne Landwirtschaft (FOTO)

Berlin (ots) - Das Forum Moderne Landwirtschaft (FML)

(http://www.moderne-landwirtschaft.de/) und top agrar (http://www.topagrar.com/)

fördern auch 2022 wieder die Innovationskraft der deutschen Landwirtschaft. Der

Innovationspreis geht in diesem Jahr in die zweite Runde. Anders als im Vorjahr

gibt es dieses Mal nur eine Hauptkategorie, in der unser Preis ausgelobt wird,

dafür werden auch die Plätze zwei und drei mit einem kleinen Preisgeld prämiert.

Zusätzlich gibt es in diesem Jahr die Sonderkategorie "innovativster Betrieb

Deutschlands". Das Bewerbungsverfahren für den Preis läuft noch bis Ende Juli.



Bewerben können sich Start-ups, Unternehmen, Forschungseinrichtungen,

Universitäten und Verbände. Denn wir wollen gemeinsam die Landwirtschaft von

morgen nach vorne bringen und sind auf der Suche nach innovativen Lösungen

dafür. Unter "Innovation" verstehen top agrar und das FML dabei mehr als

Digitalisierung, neue Ansätze oder neue Produkte. Eine Einreichung kann daher

aus einer integrierten Lösung bestehen. Oder aus einem hybriden Ansatz, der von

einer Technologie über Prozesse bis hin zu Vermarktungsstrategien reicht. "Wir

waren 2021 bereits begeistert davon, wie viele mutmachende Ideen, Köpfe und

Konzepte es dort draußen für die Landwirtschaft von morgen gibt", erklärt

Matthias Schulze Steinmann, Chefredakteur von top agrar. "Deshalb war für uns

auch sofort klar, dass wir den Preis 2022 weiterführen wollen.", ergänzt Lea

Fließ, Geschäftsführerin Forum Moderne Landwirtschaft.