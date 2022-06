Wirtschaft SPD strikt gegen AKW-Laufzeitverlängerungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer, hat Forderungen nach einem Weiterbetrieb der noch verbliebenen drei Atomkraftwerke in Deutschland zurückgewiesen. "Atomenergie ist die teuerste Form der Energiegewinnung", sagte sie dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe).



Es sei eine "Hochrisikotechnologie", die schwer regelbar und deswegen schlecht mit einem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien vereinbar sei, den man dringend brauche. Bis heute gebe es zudem kein Endlager für hochradioaktiven Atommüll. "Es war, ist und bleibt richtig, dieses gefährliche und teure Kapitel der Energiegewinnung in Deutschland abzuschließen, das auch nach dem Ausstieg noch viele nachfolgende Generationen belasten wird", so Scheer.