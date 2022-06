Motorola Solutions optimiert Kommunikation von Ersthelfern mit neuem All-in-One TETRA- und LTE-Gerät (FOTO)

Wien, Österreich (ots) - Die Bundeswehr gehört zu den ersten Kunden, bei denen

das vielseitige MXP7000 zum Einsatz kommt



Motorola Solutions (http://www.motorolasolutions.de) stellt mit dem MXP7000 ein

neues Endgerät für die sicherheitskritische Kommunikation vor, das TETRA- und

4G/LTE-Sprach- und Datenkommunikation vereint. Das neue, robuste Endgerät bietet

Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten aber auch dem Militär

mehr Flexibilität, damit sie auch in komplexen Lagen jederzeit sicher

kommunizieren und auf wichtige Daten zugreifen können.



Der vielseitige Zugriff auf die breite Palette sicherheitskritischer

Applikationen eröffnet Einsatzkräften neue Möglichkeiten und mehr Effizienz bei

der Erledigung administrativer Arbeiten aber auch im Einsatz, wie beispielsweise

bei der Lagebilderstellung. Das MXP7000 unterstützt außerdem

sicherheitskritische Breitband Push-to-Talk-Services (MCX). Dazu gehört die

Sprachkommunikation, der Austausch großer Datensätze und umfangreicher visueller

Informationen wie Videos oder Fotos mit der Einsatzleitstelle oder anderen

Einsatzkräften, die beispielsweise keine TETRA-Digitalfunklösung nutzen. Der

5-Zoll-Touchscreen und die großen Funktionstasten sind auch mit Handschuhen

leicht zu bedienen.





Die Bundeswehr setzt auf das neue Motorola MXP7000Im Rahmen der Digitalisierung landbasierter Operationen (D-LBO) ist eineschnelle und zuverlässige Kommunikation für die Bundeswehr von zentralerBedeutung. Sie ist für den Erfolg der vielfältigen Bundeswehreinsätzeunerlässlich, gewährleistet effizientere Abläufe, steigert dieBereitschaftsfähigkeit der Truppe und erhöht die Sicherheit der Soldatinnen undSoldaten sowie des zivilen Personals. Der digitalisiertenKommunikationsinfrastruktur kommt damit eine Schlüsselrolle zu. Um daserforderliche hohe Maß an Sicherheit, Effizienz und Reaktionsfähigkeit zuermöglichen, setzt die Bundeswehr künftig die neuen MXP7000 Endgeräte vonMotorola Solutions ein."Organisationen der öffentlichen Sicherheit, einschließlich des Militärs, müssenschwierigeSituationen in teils abgelegenen und gefährlichen Umgebungen bewältigen. Für diesichere Kommunikation und effektive Koordination von Teams benötigenEinsatzkräfte eine zuverlässige Sprachkommunikation und den sicheren Zugang zuInformationen", erklärt Axel Kukuk, Country Manager Germany bei MotorolaSolutions. "Das neue MXP7000 wurde genau für diese einsatzkritischenAnforderungen entwickelt. Damit profitiert die Bundeswehr von den Vorteileneiner erstklassigen Sprachkommunikation in Kombination mit der Fähigkeit,zuverlässig Daten auszutauschen und auf diese zuzugreifen."Das neue MXP7000 ist ein wichtiger Bestandteil des einsatzkritischenTechnologie-Portfolios von Motorola Solutions und wird erstmals auf der CriticalCommunications World (CCW) 2022 (21.-23. Juni, Wien, Österreich) zu sehen sein.Über Motorola SolutionsMotorola Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von sicherheitskritischenKommunikations- und Analyse-Lösungen. Die Technologien mit Fokus aufsicherheitskritische Kommunikation, Videosicherheit und Zugangskontrolle,Leitstellen-Software, unterstützt von Managed- und Support-Services, machenStädte sicherer und Unternehmen erfolgreicher. Mit seinen Innovationen bietetMotorola Solutions zukunftsweisende Lösungen für die Sicherheit im öffentlichenund nichtöffentlichen Raum. Weitere Informationen unterhttp://www.motorolasolutions.de .