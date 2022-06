Alpha Metaverse Technologies geht Partnerschaft mit GEMS Technology LTD ein und stellt Update zu GaaS bereit

VANCOUVER, B.C. (21. Juni 2022) - Alpha Metaverse Technologies Inc. (CSE: ALPA) (FWB: 9HN0), (OTC PINK: APETF) („Alpha“ oder das „Unternehmen“), ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche Esport, Mobile Gaming, E-Commerce, Blockchain und andere wachstumsstarke Möglichkeiten gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit GEMS Technology LTD („GEMS“) hinsichtlich der Nutzung von Mana, Alphas Gaming as a Service („GaaS“), eingegangen ist.