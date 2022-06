Hinter der Aktie des US-amerikanischen Ölgiganten Chevron liegen ganz bittere Handelstage.

Kräftige Gewinnmitnahmen drückten Chevron unter wichtige Unterstützungen. Das Chartbild liegt erst einmal in Scherben; um es salopp zu formulieren. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 08.06. hat sich einiges getan. Bereits zum damaligen Zeitpunkt zeigten sich jedoch erste Kratzer im Rallyszenario.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit konnte die Aktie einen Vorstoß über das massive Widerstandscluster 174+ US-Dollar setzen und damit ein frisches Kaufsignal auslösen. Doch so richtig wollte dieses Signal nicht zünden. Die Aktie schleppte sich mehr schlecht als recht noch in Richtung 182+ US-Dollar, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und Chevron zunächst zur temporären Umkehr zwangen. Der Rücksetzer der letzten Tage hat nun mit dem Bereich von 174+ US-Dollar ein wichtiges Niveau erreicht. Sollte Chevron darunter abtauchen müssen, würde das Kaufsignal neutralisiert werden. Zudem würde eine Ausdehnung der Bewegung auf 170 US-Dollar drohen. Bei einem Bruch unter die 155 US-Dollar würde unverändert eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Kurzum. Noch sollten die Gewinnmitnahmen nicht überbewertet werden. Im besten Fall spielt sich der aktuell zu beobachtende Rücksetzer oberhalb von 174+ US-Dollar ab. Sollte es allerdings darunter gehen, ist Obacht geboten. Um das Aufwärtsszenario wieder ins Laufen zu bringen, muss Chevron signifikant über das bisherige Hoch bei 182+ US-Dollar laufen.“



Für Chevron ging es zunächst unter die wichtige Unterstützung von 174+ US-Dollar. Die Gewinnmitnahmen nahmen daraufhin Fahrt auf. Weitere wichtige Unterstützungen, wie die Bereiche um 170 US-Dollar und 160 US-Dollar, gingen verloren. Der gut ausgebaute Aufwärtstrend der letzten Monate ist ebenfalls passé. Besonders bitter ist jedoch das Unterschreiten der eminent wichtigen Unterstützung von 155 US-Dollar im schwachen Freitagshandel (17.06.).

Chevron muss nun eine Gegenreaktion zeigen und den Bruch der 155er Marke zügig korrigieren. Sollte dieses Unterfangen nicht gelingen, könnte die Aktie auf der Unterseite weiter in Bedrängnis geraten. Eine weitere Ausdehnung der Bewegung in Richtung 140 US-Dollar oder gar 130 US-Dollar wäre dann nicht ausgeschlossen. Um das Chartbild zu entspannen, muss es für Chevron idealerweise zurück über die 170 / 174+ US-Dollar gehen.