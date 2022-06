Silber vor der nächsten Bewegung nach oben!

Silber in aussichtsreicher Position

Über ein Jahr hält das Elend beim Silberpreis nun schon an. Bisher zeigte die Notiz keine nachhaltige Bewegung nach oben. Seit rund zwei Monaten bewegt sich der Kurs sogar um das Jahrestief herum. Doch nun deutet sich ein heller Streifen am Horizont an. Schaut man auf die Handelsdaten aus New York, den CoT-Daten, haben die Commercials, also die tatsächlichen Silber-Händler, ihre Netto-Short-Positionen deutlich reduziert auf rund 22.000 Kontrakte. Auf der anderen Seite stehen die großen Spekulanten, die ihre Netto-Long-Positionen auf nur noch 14.000 Kontrakte abgebaut haben. Das sind formidable Daten, um eine Basis für eine Bewegung nach oben zu schaffen. Heute steigt Silber leicht über die Marke von 21,50 US-Dollar je Unze. Damit hat sich das jüngste Verkaufssignal nicht bestätigt. Dieses Kursniveau könnte demnach die Basis für einen erneuten Aufschwung darstellen. Damit dieser auch nachhaltig ist, müsste Silber über 22,50 US-Dollar steigen. Dann wäre mit einer weitere Bewegung in den Bereich 24/25 Dollar zu rechnen.

Unter der Schwäche des Silberpreises leiden die Aktien von Silber-Explorern besonders. Zuletzt gab es beispielsweise bei Defiance Silver (0,33 CAD | 0,24 Euro; CA2447672080). Die jüngste Bewegung nach unten kommt dabei einer Kapitulation der Käufer gleich. Im Chart könnte dies somit der vorerst letzte Abverkauf gewesen sein. Operativ dürfte Defiance demnächst wieder mit neuen Bohrergebnissen am Markt auftauchen. Dabei haben die Kanadier stets mit hohen Silbergraden von ihrem mexikanischen Projekt in der Provinz Zacatecas gepunktet (zum Beispiel hier).

Aktieninfo Defiance Silver

Börsenkürzel (TSX.v) | ISIN: DEF | CA2447672080

Aktienkurs: 0,33 CAD | 0,24 Euro

Börsenwert: ca. 85 Mio. CAD

Anzahl Stücke (voll verwässert): 257.113.796

Davon Options/Warrants: 7.416.792 | 29.470.286

Cash-Position: rund 14 Mio. CAD

Anteilseigner: Management & Insider (ca. 10%), Navigator/Breakaway Strategic Resource Fund (ca. 20%), weitere Institutionelle Investoren (ca. 15%)

