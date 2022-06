Wien (APA-ots) - Die Digitalfunk-Kommunikation von Blaulicht-Organisationen funktioniert hauptsächlich mit geschlossenen Systemen (TETRA) und beschränkt sich auf die Übertragung von Sprache. "Einsatzkräfte benötigen bei stetig steigenden Herausforderungen in der Bewältigung von Einsätzen und Großschadenslagen, wie z. B. Flutkatastrophen - auch über Staatsgrenzen hinweg - moderne, leistungsfähige Systeme. Daher bringen wir MissionX auf den Markt, um dank leistungsfähiger Hardware, Software sowie den Vorzügen von 4G/5G Netzen auch Chats, Video, sowie die Übertragung von Daten bis hin zur Datenbankabfrage zu ermöglichen", erklärt Günter Graf, Vice President New Business Development.

Während also bisher etwa Polizei, Militär, Feuerwehr und Rettungsorganisationen zumeist in jeweils gesonderten Netzen miteinander kommunizierten und sich auf Sprache beschränken mussten, stehen künftig alle Finessen moderner multimedialer Kommunikation zur Verfügung. Auch die kritische Infrastruktur wie Energie-und Wasserversorgung oder Flughäfen profitieren von den neuen digitalen Möglichkeiten.



Frequentis ist hier sogar mehrfach an führender Stelle aktiv: So führt die EU ein Pre-Procurement Programm für die Errichtung eines länderübergreifenden Breitbandnetzwerks durch. Das Konsortium unter der Führung von Frequentis wurde mit seiner Lösung "BroadPort" über 3 Phasen ausgewählt und führt derzeit in der letzten Phase des Programmes die Pilotierung der Lösung durch.



Österreichs Staatssekretär für Digitalisierung, Florian Tursky, stattete dem Frequentis-Stand auf der CCW einen Besuch ab, um sich dort intensiv mit Hannes Bardach, Frequentis-Hauptaktionär und Vorsitzender des Aufsichtsrats, über sicherheitskritische Kommunikation auszutauschen. "Die Digitalisierung ist ein wichtiger Aspekt im Bereich der öffentlichen Sicherheit, dank neuer Technologien können wir schneller und effizienter agieren, das kann Leben retten. Der Presseinformation Wien / Österreich, 21. Juni 2022 Seite 2 | 2 flächendeckende 5 G Ausbau bringt uns in Zukunft die Möglichkeit, noch schneller und sicherer Entscheidungen zu treffen", so Staatssekretär Tursky.