Wirtschaft Claus Weselsky mit großer Mehrheit als GDL-Chef bestätigt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der in der Öffentlichkeit umstrittene Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bleibt auf dieser Position. Er wurde in der Generalversammlung in Frankfurt von 97 Prozent der knapp 230 Delegierten wiedergewählt, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte.



Der bisherige stellvertretende Bundesvorsitzende Lutz Schreiber wurde ebenfalls mit 97 Prozent in seinem Amt bestätigt. Neu im geschäftsführenden Vorstand sind der bisherige Betriebsratsvorsitzende der DB Cargo AG und Aufsichtsratsmitglied im DB-Konzern Mario Reiß und GDL-Tarifreferent Lars Jedinat. Der bisherige stellvertretende GDL-Bundesvorsitzende Norbert Quitter trat nicht mehr an.