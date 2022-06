MORAI präsentiert Cloud-basierte Simulationstechnologie für autonomes Fahren auf der Automotive Testing Expo Europe 2022

Vorstellung von MORAI SIM Cloud, einem SaaS-Modell zur Effizienzsteigerung durch Testautomatisierung auf der Automotive Testing Expo Europe 2022

MORAI will die Zusammenarbeit mit Branchenführern verstärken, um eine globale Partnerschaft zu fördern

STUTTGART, Deutschland, 21. Juni 2022 /PRNewswire/ -- MORAI, ein führender Entwickler von Full-Stack-Simulationstechnologie für autonome Fahrzeuge in Korea, gab heute bekannt, dass es auf der Automotive Testing Expo 2022 die MORAI SIM Cloud vorstellen wird, eine Cloud-basierte Lösung, die eine Vielzahl von Simulationsumgebungen ohne Hardware-Einschränkungen aufbaut und gleichzeitige Tests ermöglicht. Als Europas größte Messe für Fahrzeug- und Komponententests und Validierungstechnologie bietet die Automotive Testing Expo Europe die neuesten Technologien für Tests, Entwicklung und Validierung in der Automobilindustrie. Dieses Jahr findet die Messe vom 21. bis 23. Juni in Stuttgart statt, und MORAI wird seine neueste Technologie zur Simulation des autonomen Fahrens am Stand 1358 ausstellen.

MORAI SIM Cloud ist das Software-as-a-Service (SaaS)-Modell des bestehenden MORAI-Simulators für autonomes Fahren, MORAI SIM, das es Nutzern ermöglicht, Simulationstests in der Cloud durchzuführen, ohne Software auf lokalen Computern installieren zu müssen. Das Cloud-basierte Angebot erhöht die Testeffizienz, da es den Nutzern ermöglicht, eine große Anzahl von Simulationstests, für die mehrere Computer erforderlich sind, mit einem einzigen Computer gleichzeitig und ohne Hardware-Einschränkungen durchzuführen. MORAI SIM Cloud wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, unter anderem in der Automobilindustrie, im akademischen Bereich, im LKW-Verkehr, im Verteidigungssektor und in der Luftfahrtindustrie.