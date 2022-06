Dragonfly Fintech ist Finalist beim G20 TechSprint 2022 CBDC Challenge

Singapur (ots/PRNewswire) - Dragonfly hat einen Platz in der Endrunde des

dritten G20 TechSprint Global Challenge gewonnen. Die diesjährige

Herausforderung konzentriert sich auf die digitale Zentralbankwährung (CBDC),

nachdem Saudi-Arabien 2020 RegTech und SupTech und Italien 2021 Green Finance

ausgewählt hat. Der diesjährige Wettbewerb findet im Rahmen des indonesischen

G20-Vorsitzes statt, der im November 2022 mit dem G20-Gipfel der Staats- und

Regierungschefs auf Bali seinen Höhepunkt finden wird.



Der globale G20 TechSprint-Wettbewerb, der gemeinsam von der Bank Indonesia und

dem Bank of International Settlement Innovation Hub organisiert wird,

konzentriert sich auf die Entwicklung und Präsentation von CBDC für Privat- und

Großkunden als praktikable Lösung in drei Kernbereichen: Ausgabe, Großhandel,

Einzelhandel und Vertrieb von CBDC; finanzielle Eingliederung durch die

Verwendung von CBDC; und CBDC als verbessertes Mittel zur Interoperabilität

zwischen den teilnehmenden staatlichen Zahlungssystemen.