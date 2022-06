Pininfarina-Windtunnel feiert 50 Jahre Exzellenz in der Aerodynamik- und Aeroakustik-Forschung

Turin, Italien (ots/PRNewswire) - Pininfarina feiert einen weiteren wichtigen

Meilenstein in seiner Geschichte: ein halbes Jahrhundert Exzellenz in der

Aerodynamik- und Aeroakustik-Forschung. 1972, vor genau 50 Jahren, wurde

Pininfarina zum Marktführer in diesem Sektor, als der damalige Vorsitzende

Sergio Pininfarina den Windkanal in Grugliasco bei Turin einweihte. Es war

Italiens erster Windkanal, der für die Erprobung von Fahrzeugen im Maßstab 1:1

gebaut wurde, damals einer von nur sieben weltweit.



Der Windkanal ist seit jeher ein strategisches Werkzeug für Erstausrüster im

Automobilbereich. Die Einführung der Elektromobilität, die neue

Herausforderungen im Bereich der aerodynamischen und aeroakustischen Entwicklung

mit sich bringt, hat ihn auf der Suche nach mehr Autonomie und Innenraumkomfort

noch entscheidender gemacht. Der Windkanal hat sich als leistungsstarkes

Werkzeug zum Testen und Entwickeln von Produkten in allen Sektoren erwiesen, in

denen Pininfarina sich umfangreich engagiert. Beispiele sind Flugzeuge,

Hochgeschwindigkeitszüge, Yachten, Gebäude, Windenergie, Industriedesign und

Sportartikel.