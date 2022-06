AB Tasty und Mixpanel kündigen zwei neue Integrationen zur Beschleunigung der digitalen Produktinnovation an

Seite 2 ► Seite 1 von 2

AB Tasty, ein weltweit tätiges Softwareunternehmenfür Experience Optimierung und Feature-Management, und Mixpanel(https://mixpanel.com/project/5/view/3113412/app/dashboards) , die führendeLösung für Produktanalysen, die mehr als 6.000 der innovativstenDigitalunternehmen der Welt unterstützt, gaben heute zwei neue Integrationenbekannt. Diese sollen es Produkt- und Marketingteams ermöglichen bessere,stärker personalisierte und wirkungsvollere digitale Produkte zu entwickeln.Permanente digitale Innovation ist für Unternehmen, die Erfahrungen inUmsatzerfolge umwandeln wollen, von zentraler Bedeutung. Das führt dazu, dassMarketing-, Produkt- und Technikteams in unübertroffenem Maße gefordert sind,schnelle Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig mit minimalem Risiko zuliefern. Um diese Anforderungen erfüllen zu können, müssen die Teams in die Lageversetzt werden, individuelle Erfahrungen zu verstehen, zu experimentieren undin großem Umfang umzusetzen. Die Produktanalyselösung von Mixpanel hilftUnternehmen, alles Wichtige zu messen, schnell Entscheidungen zu treffen undbessere digitale Produkte mithilfe von Daten zu entwickeln. Die clientseitigeLösung von AB Tasty und die serverseitige Flagship-Lösung ermöglichen es diesenTeams, Experimentier- und Personalisierungskampagnen aufeinander abzustimmen unddurchzuführen, um die besten Produkte zu entwickeln. Jedes dieser Produkte sollden Teams dabei helfen, ihre digitalen Produkte schneller durch Innovation zuerneuern."Mixpanel, AB Tasty und Flagship, alles branchenführende Produkte, bieten einenunübertroffenen Einblick in das Kundenerlebnis - für viele Teams in einemUnternehmen", erläutert Jean-Yves Simon, SVP Product bei AB Tasty. "Mit denAnalysen von Mixpanel können funktionsübergreifende Teams einen umfassenderenÜberblick über ihre Kunden und Kundinnen erhalten. AB Tasty kann diese Datendann durch Experimentieren aktivieren und so besser kuratierte,zufriedenstellendere Erlebnisse kreieren, die das Wachstum und den Umsatzsteigern, um die Unternehmensziele zu erreichen. Gleichzeitig wird mehrKontrolle und Personalisierung in Bezug auf die Einführung dieser Erlebnissegeboten."Beide Integrationen bringen die Verhaltenskohorten von Mixpanel in die Produktevon AB Tasty und Flagship ein, um bessere, personalisiertere Produkte zuschaffen. Mit Mixpanel können Marken Zielgruppen auf Grundlage gemeinsamerMerkmale, Erfahrungen oder Verhaltensweisen, wie z. B. der Phase im Kauftrichter