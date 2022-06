Bessere Zusammenarbeit mit Subunternehmern, verbessertes Management von Änderungsaufträgen und neue Einblicke in Projektrisiken sind die Themen des Innovations-Updates von InEight

Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) - InEight erweitert die Möglichkeiten

seiner offenen, integrierten Plattform für Projektmanagementlösungen um eine

Reihe von Funktionen für das Management von Nachunternehmern, ein verbessertes

Management von Änderungsaufträgen und aufschlussreiche Risikobewertungsprozesse.



InEight Inc., ein weltweit führender Anbieter von Software für das Management

von Bauprojekten, hat heute die neueste Software- https://c212.net/c/link/?t=0&l

=de&o=3570933-1&h=3722466205&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%

3Den%26o%3D3570933-1%26h%3D1764073595%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fineight.com%252F

innovations%252F%253Futm_source%253DPress_Release%2526utm_medium%253DEarned_Medi

a%2526utm_campaign%253D220621-PR-QIC--GL%2526utm_content%253Dq2-2022-innovations

angekündigt. Die Erweiterungen dieser

Runde ermöglichen eine bessere Zusammenarbeit mit Subunternehmern in Echtzeit,

Runde ermöglichen eine bessere Zusammenarbeit mit Subunternehmern in Echtzeit,

geben sowohl Bauunternehmern als auch Bauherren einen besseren Überblick über

Änderungsaufträge, ermöglichen tiefere Einblicke in Kosten- und Terminrisiken

und bieten durch die Integration Möglichkeiten zur Optimierung einer effizienten

Projektabwicklung.